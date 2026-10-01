Eyder Brasil reúne mais de 800 apoiadores em encontro na zona sul de Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 11h45

Projetos já aprovados e novas propostas foram apresentados pelo deputado Eyder Brasil durante um encontro realizado na noite da última quarta-feira, na zona sul de Porto Velho. A reunião contou com a presença de mais de 800 apoiadores e marcou a reta final da mobilização do grupo.

Durante a programação, Eyder fez uma prestação de contas das atividades desenvolvidas ao longo do mandato. Entre os pontos abordados estiveram projetos de lei de sua autoria que já foram aprovados e, segundo o parlamentar, produzem impactos diretos na população.

O deputado também tratou das propostas que pretende desenvolver e dos projetos previstos para os próximos passos de sua atuação. Na manifestação aos participantes, relacionou as iniciativas à continuidade de ações voltadas ao desenvolvimento regional e às melhorias sociais.

A presença dos apoiadores também foi destacada durante o encontro. O público manifestou apoio ao parlamentar e participou da reunião com demonstrações de incentivo ao trabalho apresentado.

“Ver mais de 800 pessoas reunidas, reafirmando que acreditam na nossa jornada e no nosso trabalho, é o maior combustível que poderíamos receber nesta reta final”, afirmou Eyder Brasil.

O encontro foi encerrado após a apresentação das ações e propostas, com a participação dos apoiadores reunidos na zona sul da capital.