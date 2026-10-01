Bolo de 112 metros será cortado nesta sexta-feira (2) na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Por Jhon Silva

Publicada em 01/10/2026 às 11h50

Um dos momentos mais aguardados das comemorações pelos 112 anos de Porto Velho acontece nesta sexta-feira (2), a partir das 16h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O tradicional corte do bolo reunirá a população para cantar parabéns à capital e compartilhar mais um aniversário da cidade.

Neste ano, o tamanho acompanha a idade de Porto Velho: Serão 112 metros de comprimento e mais de duas toneladas de bolo preparadas para a celebração. Todo o bolo será custeado pelo Supermercado IG, parceiro da iniciativa.

A receita também terá uma novidade. Um ingrediente regional foi escolhido para representar os sabores e a identidade da terra, mas a surpresa será revelada somente durante a programação.

Para que todos possam aproveitar o momento com tranquilidade, a distribuição das porções será realizada de forma ordeira e organizada, com orientação das equipes que estarão no local.

EXPECTATIVA DE PÚBLICO

A celebração do aniversário costuma reunir milhares de pessoas. No ano passado, cerca de 30 mil pessoas participaram do evento, entre famílias, moradores e visitantes. Para este ano, a expectativa é superar o público registrado na edição anterior.

O prefeito Léo Moraes convida a população para participar do momento. “São 112 metros de bolo para celebrar os 112 anos da nossa cidade junto com quem faz parte dessa história. Queremos reunir novamente as famílias, cantar parabéns para Porto Velho e viver esse momento com alegria, organização e segurança”.