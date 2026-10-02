Colisão entre moto e carro deixa duas pessoas em estado grave na RO-010

Por Rondonianews.com

Publicada em 02/10/2026 às 09h30

Acidente aconteceu nas primeiras horas desta sexta-feira (2), na RO 010 próximo ao frigorífico Minerva; motociclista sofreu múltiplas fraturas e motorista de carro também ficou gravemente ferido

Um grave acidente de trânsito na RO-010, nas proximidades da linha 196/200 perto do frigorífico Minerva, em Rolim de Moura (RO).

De acordo com informações preliminares, o funcionário do frigorífico, identificado como **Samuel retornava para casa conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan quando trafegava pela rodovia no sentido Rolim de Moura.

Ainda segundo relatos colhidos no local, em determinado momento, o condutor de um Volkswagen Gol G3, que seguia no sentido contrário, teria invadido a pista oposta, provocando uma colisão frontal com a motocicleta.

Com a força do impacto, o automóvel teria sido lançado por aproximadamente 50 metros parando após atingir uma cerca às margens da rodovia.

O motociclista sofreu múltiplas fraturas, incluindo uma lesão considerada gravíssima na perna. Já o condutor do Gol sofreu graves ferimentos na região da cabeça, com suspeita de traumatismo craniano

As duas vítimas foram socorridas em estado grave** por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os procedimentos necessários. Posteriormente, equipes da Polícia Científica também compareceram para realizar os levantamentos periciais.

As circunstâncias exatas da colisão ainda deverão ser apuradas pelas autoridades. A dinâmica do acidente e as causas que levaram à invasão da pista s

As causas do acidente será investigadas