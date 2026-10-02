Carol Lekker é detonada após informar a morte de Rick a Adryana

Por IG

Publicada em 02/10/2026 às 10h10

Carol Lekker, de 29 anos, causou polêmica na última quinta-feira (1) ao contar para Adryana Ribeiro sobre a morte do cantor Rick Sollo durante a “Cabine de Descompressão”, transmissão ao vivo após a eliminação de “A Fazenda 18”. A revelação aconteceu de forma abrupta no fim da live e deixou a cantora e segunda eliminada do reality show da Record em choque.

A apresentadora introduziu o assunto afirmando que tinha uma notícia desagradável para dar."A gente tem uma notícia que não é tão agradável para te dar, Adryana. Infelizmente, a gente perdeu uma estrela, que era sua amiga... O Brasil sangra. O Brasil está sangrando, está triste", começou Lekker.

Na sequência, Carol revelou que Rick, da dupla com Renner, havia morrido em um acidente aéreo. Ela também afirmou que foi aconselhada a dar a notícia ao vivo pelo apresentador Dudu Camargo.

"Sei que você é da música. Sei que você é desse ramo. A gente perdeu seu amigo Rick, num acidente de helicóptero. O Rick, da dupla Rick e Renner, que era muito seu amigo. Eu queria te contar isso hoje, eu conversei com o Dudu, o Dudu falou 'conta para ela'", completou a apresentadora.

Após receber a notícia, Adryana ficou surpresa e questionou a veracidade da informação."Nossa, que triste. É sério isso?", reagiu a cantora.

Christina Rocha, que também apresenta a atração, interrompeu o momento para informar que a live precisava ser encerrada e orientou que Adryana fosse descansar. "Olha, a gente tem que encerrar mas a gente se fala com mais calma

Visivelmente em choque, Adryana fez o sinal da cruz e prestou os sentimentos pela morte do amigo. "Meus sentimentos", declarou antes do fim da transmissão ao vivo.

Repercussão negativa

A maneira como Carol Lekker abordou a morte de Rick na entrevista rapidamente viralizou nas redes sociais e rendeu duras críticas à apresentadora. Internautas questionaram a forma como a notícia foi repassada e apontaram falta de sensibilidade por parte de Carol.

"Que falta de empatia", escreveu um. "Essa mulher é um desserviço em qualquer emissora que ela vá. Quanta falta de tato e de noção", disse outro. "Como dá uma notícia dessa assim? Que loucura", detonou um terceiro usuário do Instagram.