PRF apreende cerca de 100 kg de maconha e 2 kg de cocaína na BR-364

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/10/2026 às 10h10

Cerca de 100 quilos de maconha e outros 2 quilos de cloridrato de cocaína foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal dentro de uma Chevrolet Montana LS abordada na BR-364, em Porto Velho. A ocorrência, registrada nas primeiras horas da madrugada, terminou com a prisão em flagrante do motorista por tráfico de drogas.

A maior parte do material estava dividida em 95 tabletes de maconha. Outros dois tabletes, com aproximadamente 2 quilos, continham cloridrato de cocaína. Segundo o relato da ocorrência, a natureza das substâncias foi confirmada por narcoteste.

A localização da carga ocorreu depois que agentes da PRF determinaram a parada da Montana, de cor prata e com placas de Guajará-Mirim, durante procedimento de rotina voltado à fiscalização e ao combate à criminalidade. O veículo seguia em direção à capital.

O condutor foi identificado como Alan O. da C. Durante a abordagem, conforme descrito no relato, ele demonstrou nervosismo, apresentou mãos trêmulas e teve dificuldades para responder aos questionamentos dos policiais. Ao ser solicitado a apresentar os documentos, teria dado respostas evasivas e informado que não possuía CNH.

Inicialmente, o motorista afirmou que fazia um deslocamento de rotina e levava algumas caixas na carroceria. A versão teria mudado quando os policiais perguntaram sobre a natureza exata da carga. Ainda segundo o relato, ele tentou impedir a vistoria ao alegar que a tampa da capota estava emperrada.

Diante da suspeita, os policiais acessaram o compartimento de carga e localizaram os tabletes. A vistoria foi realizada, conforme a publicação, com fundamento em entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para situações de fundada suspeita.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos dois aparelhos Starlink com fonte, um celular particular, um relógio digital preto, um documento de identidade, um boné e outros itens.

Em entrevista informal aos policiais, o motorista teria declarado que pegou o material ilícito na cidade de Guajará-Mirim e que o levaria para Porto Velho. Conforme o relato, ele disse que receberia novas instruções sobre a entrega quando chegasse ao destino.