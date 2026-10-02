Quadrilha arromba loja e foge da polícia após perseguição na Zona Leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 02/10/2026 às 09h50

Uma tentativa de furto a uma loja de roupas infantis na Zona Leste de Porto Velho terminou em perseguição policial, acidente de trânsito e fuga de criminosos na noite desta quinta-feira (1/10). Quatro suspeitos utilizaram um veículo modelo Fiat Mobi para destruir a vidraça frontal do estabelecimento comercial e subtrair dezenas de peças de vestuário, acionando imediatamente o sistema de alarme e as equipes de segurança da região.

O proprietário do comércio foi alertado à distância e flagrou a ação no momento em que os criminosos fugiam do local. Uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento tático nas imediações avistou o veículo suspeito trafegando em alta velocidade pela Avenida Calama e iniciou o acompanhamento. Durante o deslocamento, o empresário tentou acompanhar a fuga em seu próprio automóvel, mas acabou colidindo contra outro carro e atingindo a mureta de proteção de uma via na região.

As guarnições policiais seguiram no encalço da quadrilha até as proximidades do bairro Lagoa Azul, onde os suspeitos conseguiram despistar a viatura aproveitando-se das condições de acesso das ruas locais. Apesar da fuga, imagens capturadas pelo sistema interno de monitoramento da loja foram recolhidas e repassadas às autoridades competentes.

Um dos elementos cruciais para a investigação deixados no local foi um rastro de sangue espalhado pelo interior do comércio, sugerindo que um dos criminosos sofreu cortes profundos ao estilhaçar a vidraça da fachada. A Perícia Técnica foi acionada para realizar a coleta de material genético, enquanto agentes da Polícia Civil diligenciam para identificar e localizar os envolvidos, cujos rastros do veículo utilizado apontam para um endereço no bairro Aponiã.