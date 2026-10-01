E-book retrata a realidade da saúde dos servidores do TJ/RO

Por SINJUR

Publicada em 01/10/2026 às 11h53

Aconteceu na tarde da última quinta-feira, (24/09/2026), no Auditório do SINJUR (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia), o lançamento do E-book, ‘‘O Absenteísmo no Poder Judiciário do Estado de Rondônia’’, escrito pelo ex servidor do judiciário, Dr. Brunno Oliveira.

Além do diagnóstico jurídico e financeiro dos planos de saúde, o livro aponta a defasagem do auxílio-saúde, como o principal responsável (financeiro) pelo absenteísmo no Tribunal rondoniense, que hoje figura em 3º no Ranking Nacional do CNJ.

De acordo com o escritor, os números são alarmantes, pois, os servidores estão adoecendo coletivamente, em grande escala, por falta, de políticas institucionais, voltadas para a saúde física e mental dos trabalhadores.

A servidora Ana Luce Barreira, que participou do evento comentou, sobre a importância do livro: ‘‘O plano de saúde não está sendo coberto pelo o que o Tribunal está pagando’’. Enfatizou ainda: ‘‘Não tem como pagar pra ter saúde, se o Tribunal não ajuda’’.

Para o colega Marcos Santana, o entendimento sobre o tema foi o seguinte: ‘‘Na realidade, eu acho que o Tribunal, pelos nossos 30, 35 anos de contribuição, ele era pra dar esse plano de saúde integral’’.

O evento, foi aberto ao público e teve a participação de trabalhadores de outros órgãos públicos, advogados, diretores sindicais, da imprensa e dos colegas aposentados.

Para ter acesso completo ao e-book, acesse o Site: https://oabsenteismo.lovable.app