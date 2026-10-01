 MPRO atenderá em regime de plantão na sexta-feira, na capital, em razão da data de criação do Município de Porto Velho

Por MP-RO

Publicada em 01/10/2026 às 11h38

As unidades do Ministério Público de Rondônia (MPRO), na capital, funcionarão em regime de plantão para atendimentos de demandas de natureza urgente na sexta-feira (2/10) – Dia da Criação do Município de Porto Velho (Lei Municipal n. 190, de 14/10/80).

A data está prevista no calendário de feriados e pontos facultativos para o exercício de 2026 no âmbito do MPRO, expressas na Portaria nº 2070/PGJ.



Plantões

Em Porto Velho, os serviços de plantão podem ser acessados pelos contatos:

(69) 99970-9683 ou [email protected] para questões relacionadas à saúde;

(69) 98484-0389 e [email protected] para casos de natureza cível e extrajudicial;

(69) 99970-7656 e [email protected] nos casos de demandas na área criminal;

(69) 99970-5929 [email protected] para flagrantes e audiências de custódia.