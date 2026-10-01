Exportações agrícolas da Argentina para a União Europeia disparam após acordo comercial com o Mercosul

Por G1

Publicada em 01/10/2026 às 10h29

As exportações agrícolas da Argentina para a União Europeia cresceram 21% em valor nos quatro primeiros meses após a entrada em vigor do acordo comercial entre Mercosul e UE, informou nesta quinta-feira (1º) a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do país sul-americano.

As exportações agroindustriais da Argentina para a UE somaram US$ 1,92 bilhão entre maio e agosto, alta de 21% em relação à média registrada no mesmo período dos últimos três anos.

Considerando apenas os produtos que se beneficiaram de reduções tarifárias por meio do acordo comercial, as exportações aumentaram 44% em comparação com a média dos três anos anteriores.

O Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, assinou o acordo comercial com a UE em janeiro, após 25 anos de negociações. O tratado entrou em vigor provisoriamente quatro meses depois.

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O acordo

O acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul está em vigor no Brasil desde maio. Com isso, o agronegócio brasileiro, alvo de forte resistência de produtores europeus, passou a se beneficiar nas exportações para o mercado europeu.

➡️ O acordo elimina as tarifas de importação de 77% dos produtos agropecuários que a UE compra do Mercosul. A redução será gradual, em prazos que vão variar de quatro a 10 anos, a depender do produto.

Alguns itens passaram a ter taxa zero, como frutas, sucos, peixes, crustáceos, óleos vegetais e café solúvel e moído — o café em grão já entra na Europa sem taxa.

Outros produtos tiveram redução de imposto, mas condicionada a cotas de exportação. É o caso de carne bovina, frango e porco, que são considerados produtos “sensíveis” pelos europeus por competirem diretamente com a produção local.

O acordo, no entanto, não é visto com bons olhos pelos produtores agrícolas da União Europeia. Por pressão deles e de ambientalistas, o Parlamento europeu enviou o tratado para o Tribunal de Justiça do bloco.