Caminhada em Prol da Vida encerra programação do Setembro Amarelo em Jaru

Por Asssessoria

Publicada em 01/10/2026 às 14h27

A Prefeitura de Jaru encerrou, na tarde da última quarta-feira (30), a programação do Setembro Amarelo, com a realização da Caminhada em Prol da Vida. A ação reforçou a importância da valorização da vida, do cuidado com a saúde mental e da construção de uma rede de apoio cada vez mais próxima da população.

Promovida pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, e da Rádio Massa FM, a caminhada contou com a participação da primeira-dama e secretária de desenvolvimento social, Leidiane Lima, a secretária municipal de saúde, Jaíne Barboza, e a secretária executiva de saúde, Kelly Coimbra, além de profissionais da rede municipal de atendimento e apoio à saúde mental e a comunidade em geral, em um momento de integração e conscientização.

O percurso teve início no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e seguiu até o Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita. No local, os participantes participaram de um aulão de atividade física, conduzido pelo educador físico Renato.

Para a secretária da Semusa, Jaíne Barboza, ações coletivas como essa contribuem para fortalecer os vínculos e promover o bem-estar da população. “A valorização da vida e o acolhimento ao próximo são responsabilidades de todos nós e podem estar presentes em diálogos e gestos simples do dia a dia. A caminhada simbolizou a união dos profissionais que atuam na área da saúde mental com a população em geral, mostrando que as pessoas não precisam enfrentar sozinhas os momentos difíceis”, afirmou.