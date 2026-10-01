Operação tapa-buracos segue avançando nas ruas de Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 09h51

Mais cuidado com as ruas, mais segurança no caminho! A operação tapa-buracos segue avançando em Ji-Paraná. Desta vez, as equipes da Prefeitura trabalharam na Avenida 22 de Novembro, recuperando trechos do pavimento e melhorando as condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

É trabalho feito nas ruas para melhorar a mobilidade e deixar o dia a dia de quem passa por ali mais seguro.

E o serviço continua: a gente entra em ação e a operação tapa-buracos segue avançando por diferentes pontos da cidade.