Pedro Fernandes é reeleito deputado estadual com 20.080 votos em todos os 52 municípios de Rondônia

Por Ivan Lara

Publicada em 05/10/2026 às 16h23

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia com 20.080 votos. Foram 9.130 votos a mais que os 10.950 de 2022, um crescimento de 83%. Em 2022, o deputado havia sido votado em 46 municípios. Agora, teve votos nos 52 municípios do estado.

O resultado confirma o trabalho de um mandato feito em contato direto com os municípios, com presença em cada região e compromisso com a saúde, a agricultura e a infraestrutura.

Pedro Fernandes agradece a cada eleitor que renovou a confiança em seu nome.

"Cada um dos 20.080 votos é uma confiança que recebemos e que agora precisamos honrar. Agradeço a cada família que abriu a porta, a cada liderança que caminhou ao nosso lado, aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e à equipe que trabalhou até o último dia. Agradeço à minha família, que sempre esteve comigo. Esse mandato é de quem votou e de quem ainda não conhece o nosso trabalho. Vou continuar com a mesma presença e com o mesmo compromisso", afirmou o deputado.

Com o novo mandato, Pedro Fernandes segue na defesa da descentralização da saúde, do produtor rural que quer ganhar mais sem deixar a terra e da recuperação das rodovias estaduais que escoam a produção e levam acesso a serviços.

Nascido em Minas Gerais e criado em Ariquemes, onde vendeu banana nas ruas ainda criança, Pedro Fernandes iniciou a vida pública em Cujubim, onde foi prefeito, e chega ao segundo mandato como deputado estadual com votação em todo o estado.