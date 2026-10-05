Operação recolhe duas toneladas de resíduos durante aniversário de Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 05/10/2026 às 16h38

A operação especial de limpeza realizada durante as comemorações pelos 112 anos de Porto Velho recolheu cerca de duas toneladas de resíduos nos três dias de programação. O trabalho foi executado pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), nos dias 1º, 2 e 3 de outubro.

A ação concentrou equipes na região da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e da avenida Farquar, onde ocorreu a maior parte da programação de aniversário da capital. Cerca de 100 trabalhadores participaram da operação, com serviços antes, durante e após os eventos.

Para o prefeito Léo Moraes, o resultado mostra a importância de manter uma estrutura de limpeza preparada para acompanhar grandes eventos realizados nos espaços públicos da cidade. “Porto Velho recebeu milhares de pessoas durante a programação do aniversário e, ao mesmo tempo, manteve uma equipe preparada para cuidar desses espaços. Esse trabalho faz parte do compromisso de manter a cidade limpa e organizada, inclusive nos momentos de grande concentração de público”.

Durante os três dias, as equipes atuaram em dois turnos. O trabalho noturno ocorreu das 22h às 3h, enquanto outra frente iniciou os serviços às 7h e seguiu até o meio-dia. Dez contêineres também foram distribuídos pela área da programação para auxiliar no descarte dos resíduos.

A operação acompanhou eventos como a Noite Celebrar, as atividades do aniversário de 112 anos da capital, os shows realizados na região da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e o Porto Velho Kids, Festa da Alegria.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, o planejamento permitiu que a limpeza acompanhasse o ritmo da programação. “Montamos uma operação específica para esses três dias, com equipes em horários diferentes e pontos de apoio para o descarte. Ao final da programação, foram cerca de duas toneladas de resíduos recolhidos. É um trabalho que começa durante o evento e continua depois, para que os espaços sejam devolvidos limpos à população”.

CIDADE LIMPA

A operação especial também integrou as ações do programa Cidade Limpa, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho para ampliar os serviços de limpeza urbana em diferentes regiões da capital.

Além das operações em grandes eventos, o programa mantém serviços como varrição, roço, capina, raspagem e recolhimento de resíduos em vias, praças, bairros e outros espaços públicos.

Com o encerramento da programação de aniversário, as equipes concluíram a limpeza das áreas utilizadas nos eventos e seguiram com o cronograma regular de atendimento em outros pontos da cidade.