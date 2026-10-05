Lúcio Mosquini alcança a terceira maior votação proporcional do Brasil para deputado federal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/10/2026 às 15h58

PORTO VELHO, RO - O deputado federal Lúcio Mosquini (PL) foi reeleito em Rondônia com 158.421 votos e terminou as eleições de 2026 com a terceira maior votação proporcional do Brasil para a Câmara dos Deputados.

Mosquini recebeu 16,93% dos votos válidos para deputado federal no estado. O resultado o colocou atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL-MG), que alcançou 27,41% dos votos válidos em Minas Gerais, e Lucas Polese (PL-ES), que obteve 19,66% no Espírito Santo.

O levantamento divulgado pela Agência Câmara nesta segunda-feira (5) reúne os deputados federais com os maiores percentuais de votação em seus respectivos estados. Mosquini aparece na terceira posição do ranking nacional proporcional.

Em Rondônia, 100% das 4.698 seções eleitorais foram totalizadas. A disputa para deputado federal registrou 932.939 votos válidos, 35.350 votos brancos e 19.266 nulos. O comparecimento foi de 990.313 eleitores, enquanto 274.695 não compareceram.

Mosquini comemorou o resultado ao tomar conhecimento da colocação nacional. “Você não tem noção do que eu vi aqui agora. Deus é grande na minha vida. Eu sou o deputado federal mais votado proporcionalmente em terceiro lugar no Brasil. No Brasil!”, afirmou.

Na sequência, o parlamentar citou os dois candidatos que ficaram à sua frente. “Primeiro lugar Nikolas Ferreira, Lucas Polese do Espírito Santo e Lúcio Mosquini de Rondônia. Eu sou o terceiro do Brasil, meu amigo”, declarou.

O deputado também associou o desempenho nas urnas à atuação em defesa do setor produtivo rural. “É isso que dá defender quem planta e cria”, afirmou.

Além da terceira colocação proporcional no país, Mosquini também foi o candidato a deputado federal mais votado de Rondônia nas eleições de 2026, garantindo a reeleição para uma das oito vagas do estado na Câmara dos Deputados.