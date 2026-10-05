Comunidade aprova novo ponto de ônibus na praça Marechal Rondon

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 05/10/2026 às 16h47

Contemplada no projeto de modernização dos abrigos de transporte coletivo de Porto Velho, a praça Marechal Rondon, popularmente conhecida como Praça do Baú, comporta o fluxo diário de milhares de porto-velhenses que utilizam o transporte público.

Na manhã desta segunda-feira (5), a reportagem foi até a praça para ouvir a comunidade sobre essa nova estrutura disponibilizada. A resposta foi positiva e a presença ativa da prefeitura de Porto Velho na praça foi um dos pontos mais elogiados.

Para a aposentada Maria de Fátima, de 71 anos de idade, esse ponto de ônibus veio em boa hora, uma vez que garante um conforto maior para ela, que diariamente utiliza o transporte coletivo para realizar tratamentos médicos.

“Ficou muito bonito esse ponto de ônibus, quase todo o dia eu estou por aqui e fico muito satisfeita em ver que a prefeitura desenvolve um trabalho pensando no conforto de quem mais precisa”, disse Maria de Fátima.

Já para Armando Moraes, o modelo desse ponto de ônibus ficou tão satisfatório que deve ser implantado em todas as paradas da cidade. Ele ainda fez questão de parabenizar a iniciativa.

“Esse ponto agora ficou excelente, esse mesmo modelo deve ser levado para todas as outras paradas de ônibus. Quem pensou nesse tipo de abrigo está de parabéns, porque protege do sol, principalmente neste período de calor que a gente tá vivendo”, falou Armando Moraes.

O prefeito Léo Moraes destacou que a implantação desses abrigos é uma política pública que assegura conforto, acolhimento e segurança para os usuários do transporte público, que atualmente pagam uma das menores tarifas do Brasil.

“A gente sabe o quanto é necessário garantir um sistema de transporte coletivo digno à nossa população, não é à toa que nos dedicamos à renovação da frota, redução da tarifa e na melhoria dos abrigos, dessa maneira seguimos construindo uma cidade organizada e trata seus cidadãos com respeito”, argumentou Léo Moraes.

O secretário municipal de trânsito, Iremar Lima, destacou que o Município está sempre atento às demandas da sociedade, e essa nova estrutura para os abrigos de ônibus é o reflexo dessa postura de gestão.

“É uma ação costumeira dentro da secretaria a gente ouvir a comunidade para melhorar o nosso trabalho e prestar um serviço da melhor forma possível. Já estamos com o processo de entrega de novos abrigos em andamento, ele será levado para outros pontos da cidade”, comentou Iremar Lima.

A modernização dos abrigos segue avançando em diferentes pontos da capital, levando uma estrutura mais adequada para quem depende diariamente do transporte coletivo e passa parte da rotina aguardando os ônibus nas ruas de Porto Velho.