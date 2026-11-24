Por Letícia Regis

Publicada em 24/11/2026 às 11h45

Ruas, avenidas e espaços públicos de diferentes regiões da capital receberão serviços de limpeza e manutenção ao longo desta semana. A programação é executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e integra as ações contínuas de conservação da cidade.

As equipes atuarão em diferentes frentes de trabalho, com mutirões de limpeza, roçagem, recolhimento de resíduos e utilização de caminhões-pipa. Os serviços fazem parte do programa Cidade Limpa, que reúne ações voltadas à manutenção das vias e dos espaços públicos.

Confira o cronograma:

Mutirão de limpeza

- Rua José Camacho

- Rua Dom Pedro II

- Avenida Presidente Dutra

- Avenida Jorge Teixeira

- Praça Pequeno Vitor

Tatuzão

Programa Cidade Limpa reúne ações de limpeza, roçagem e manutenção urbana

- Serviço de manutenção

Roçagem

- Avenida Jorge Teixeira

- Vila Dnit

- Posto de saúde da Estrada do Santo Antônio

Recolhimento de resíduos

- Avenida Imigrantes

- Praça Aluízio Ferreira

- Rua Jacy Paraná

- Rua Treze de Setembro

- Praça do Bela Vista

- Praça Caladinho

- Praça do Cohab

- Praça da Sucupira

Caminhão-pipa

- Vila Dnit

- Vila Princesa

MANUTENÇÃO CONTÍNUA

Programação atende demandas de conservação em ruas, avenidas e espaços públicos

O prefeito Léo Moraes destacou que a presença das equipes nas ruas faz parte de uma atuação permanente para atender às necessidades da população e manter os espaços públicos em melhores condições.

“É um trabalho contínuo. Nossas equipes estão nas ruas diariamente, levando serviços para diferentes regiões e atendendo as demandas da população. A cidade precisa desse cuidado constante”.

A programação permite distribuir as equipes entre diferentes localidades, atendendo demandas de conservação e contribuindo para a manutenção das condições de uso das ruas, avenidas e espaços públicos.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, as ações reúnem diferentes frentes de trabalho para a conservação da cidade.

“O Programa Cidade Limpa organiza essas frentes de serviço para que possamos atuar em diferentes pontos da cidade, com limpeza, roçagem, recolhimento e manutenção. O objetivo é manter esse trabalho de forma contínua”.

Os serviços integram a rotina de conservação urbana e buscam melhorar as condições dos espaços utilizados diariamente pela população. A atuação das equipes em diferentes regiões contribui para manter ruas, praças e áreas públicas limpas e organizadas.