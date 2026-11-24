Ruas, avenidas e espaços públicos de diferentes regiões da capital receberão serviços de limpeza e manutenção ao longo desta semana. A programação é executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e integra as ações contínuas de conservação da cidade.
As equipes atuarão em diferentes frentes de trabalho, com mutirões de limpeza, roçagem, recolhimento de resíduos e utilização de caminhões-pipa. Os serviços fazem parte do programa Cidade Limpa, que reúne ações voltadas à manutenção das vias e dos espaços públicos.
Confira o cronograma:
Mutirão de limpeza
- Rua José Camacho
- Rua Dom Pedro II
- Avenida Presidente Dutra
- Avenida Jorge Teixeira
- Praça Pequeno Vitor
Tatuzão
Programa Cidade Limpa reúne ações de limpeza, roçagem e manutenção urbana
- Serviço de manutenção
Roçagem
- Avenida Jorge Teixeira
- Vila Dnit
- Posto de saúde da Estrada do Santo Antônio
Recolhimento de resíduos
- Avenida Imigrantes
- Praça Aluízio Ferreira
- Rua Jacy Paraná
- Rua Treze de Setembro
- Praça do Bela Vista
- Praça Caladinho
- Praça do Cohab
- Praça da Sucupira
Caminhão-pipa
- Vila Dnit
- Vila Princesa
MANUTENÇÃO CONTÍNUA
Programação atende demandas de conservação em ruas, avenidas e espaços públicos
O prefeito Léo Moraes destacou que a presença das equipes nas ruas faz parte de uma atuação permanente para atender às necessidades da população e manter os espaços públicos em melhores condições.
“É um trabalho contínuo. Nossas equipes estão nas ruas diariamente, levando serviços para diferentes regiões e atendendo as demandas da população. A cidade precisa desse cuidado constante”.
A programação permite distribuir as equipes entre diferentes localidades, atendendo demandas de conservação e contribuindo para a manutenção das condições de uso das ruas, avenidas e espaços públicos.
Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, as ações reúnem diferentes frentes de trabalho para a conservação da cidade.
“O Programa Cidade Limpa organiza essas frentes de serviço para que possamos atuar em diferentes pontos da cidade, com limpeza, roçagem, recolhimento e manutenção. O objetivo é manter esse trabalho de forma contínua”.
Os serviços integram a rotina de conservação urbana e buscam melhorar as condições dos espaços utilizados diariamente pela população. A atuação das equipes em diferentes regiões contribui para manter ruas, praças e áreas públicas limpas e organizadas.
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