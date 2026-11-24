Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 24/11/2026 às 11h42

A capacitação e o desenvolvimento profissional de estagiários da Rede Pública Estadual de Ensino passam a contar com uma iniciativa específica em Rondônia. Instituído pela Portaria nº 11.388, publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira (17), o Programa Primeiros Passos Seduc/RO estabelece uma trilha de formação continuada para os estudantes vinculados à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com participação automática e atividades realizadas durante a jornada de estágio.

A iniciativa contempla atualmente 325 estagiários e objetiva promover a integração ao ambiente institucional, desenvolver competências profissionais e oferecer conhecimentos técnicos relacionados à área de formação e à unidade de lotação. O programa também será estendido aos futuros estudantes selecionados para estágio na Seduc, sem necessidade de inscrição individual.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa amplia as oportunidades de qualificação dos estudantes e contribui para aproximar a formação acadêmica das experiências práticas no serviço público. “Investir na capacitação dos estagiários é também investir na formação de profissionais mais preparados, que possam desenvolver suas habilidades e adquirir conhecimentos importantes para a trajetória profissional”, pontuou.

O secretário de Estado da Educação, Alisson Maia, enfatiza que o programa foi estruturado para oferecer orientação e acompanhamento aos estudantes durante o período de estágio. “A proposta é proporcionar aos estagiários uma experiência de aprendizagem mais completa, com conhecimentos sobre o funcionamento da Secretaria, desenvolvimento de competências profissionais e capacitação técnica relacionada às atividades desempenhadas em cada unidade”.

Segundo o Diretor de Gestão de Pessoas, Nilson Vieira, o programa tem a finalidade de tornar o estágio uma experiência de aprendizado e desenvolvimento profissional, complementando a formação acadêmica dos estudantes. “A proposta é oferecer conhecimentos sobre o funcionamento da secretaria, desenvolver competências profissionais e proporcionar capacitação técnica relacionada à área de formação e às atividades desempenhadas em cada unidade”.

A coordenadora de Desenvolvimento e Carreiras da Seduc, Maíra Lujan, ressalta que o estágio é uma importante etapa de aprendizado e construção profissional. “Com o Programa Primeiros Passos, queremos proporcionar aos estagiários uma experiência enriquecedora, com oportunidades de desenvolvimento, orientação e aquisição de novos conhecimentos. Investir nesses jovens é contribuir para seu futuro profissional e para o fortalecimento da educação em Rondônia”, afirma.

O plano de capacitação é organizado pela Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreiras (CODEC), por meio da Gerência de Capacitação Técnica (GCT) e Gerência de Provimento, Lotação e Avaliação de Desempenho (GPLAD) e prevê um núcleo comum de 16 horas, prioritariamente nos primeiros 30 dias de vínculo. Entre os conteúdos estão: ambientação institucional, ética e integridade no serviço público, utilização de ferramentas e sistemas administrativos, comunicação profissional, trabalho em equipe e conhecimentos sobre a rede estadual de ensino.

Além da formação comum, o programa oferece trilhas técnicas organizadas conforme as áreas de formação dos estudantes. Entre os eixos previstos estão: Direito Administrativo e Processo Público, Administração Pública e Contratações, Orçamento e Finanças Públicas, Prática Pedagógica Assistida e Comunicação e Redação Institucional. Para os demais cursos, os conteúdos serão adaptados às competências da unidade de lotação.

As atividades serão desenvolvidas predominantemente na modalidade de Educação a Distância (EAD), por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com módulos presenciais pontuais organizados por macrorregião para conteúdos que exigem atividades práticas ou interação direta com instrutores. A proposta contempla as 21 unidades atendidas, incluindo as localizadas no interior do estado.

A participação nas capacitações ocorrerá durante a jornada de estágio, e o tempo utilizado será contabilizado na carga horária, sem ampliação do expediente. Os supervisores terão a responsabilidade de acompanhar a participação dos estudantes e garantir disponibilidade para a realização dos cursos.

O percurso formativo será registrado em um portfólio, com indicação dos módulos concluídos e certificação emitida pelo AVA. O acompanhamento do programa considerará indicadores como conclusão das capacitações, satisfação dos participantes, projetos desenvolvidos e conclusão dos portfólios ao término do estágio.