Por Iule Vargas

Publicada em 24/11/2026 às 11h40

Um mês após a entrega da primeira etapa da revitalização, o Parque Circuito se consolida como um dos espaços de lazer, esporte e convivência de Porto Velho. Entregue pela Prefeitura no dia 24 de outubro, o local voltou a receber famílias, crianças, corredores, caminhantes e praticantes de atividades físicas, com uma estrutura renovada e novas opções de entretenimento para a população.

A entrega reuniu mais de 15 mil visitantes e marcou uma nova fase para um dos espaços públicos tradicionais da capital. A revitalização foi realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), com o objetivo de recuperar a estrutura e ampliar as possibilidades de utilização do parque pela comunidade.

Entre as principais novidades está a fonte interativa, com 47 jatos de água, considerada a primeira estrutura desse tipo em Rondônia. O espaço também ganhou playground renovado, academia ao ar livre, área de calistenia, espaço pet, chuveirão, banheiros reformados, incluindo estrutura para bebês, deck de madeira e iluminação especial.

As melhorias ampliaram as possibilidades de uso do parque, que passou a oferecer ambientes destinados a diferentes públicos. Crianças, famílias, tutores de animais e pessoas que buscam atividades físicas encontram no local alternativas de lazer e convivência.

Outro diferencial do Parque Circuito é o Espaço Acolher, iniciativa vinculada à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), que amplia o olhar sobre a inclusão e o acolhimento das famílias. O ambiente foi pensado para oferecer suporte e atenção às pessoas com deficiência, incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contribuindo para que mais famílias possam aproveitar os espaços públicos com segurança e acolhimento.

O prefeito Léo Moraes destaca a importância de devolver à população espaços públicos revitalizados, com estrutura para o lazer, o esporte e a convivência entre as famílias.

“Nosso compromisso é oferecer espaços públicos de qualidade, onde as famílias possam estar juntas, as crianças possam brincar e as pessoas tenham opções de lazer e atividade física. O Parque Circuito foi revitalizado para a população, e queremos que todos aproveitem e ajudem a cuidar desse patrimônio”.

USO ADEQUADO E PRESERVAÇÃO

Durante o primeiro mês de funcionamento, também foram identificadas situações de uso inadequado e danos às estruturas. Entre os registros estão brinquedos quebrados, mesas danificadas, pichações nos banheiros e utilização de espaços destinados a atividades específicas de maneira diferente da finalidade prevista.

A área pet, por exemplo, tem sido utilizada por crianças como espaço de brincadeiras, enquanto a academia ao ar livre também recebe usuários fora do público e da finalidade para os quais os equipamentos foram instalados. Essas situações podem comprometer a conservação das estruturas e provocar riscos aos próprios frequentadores.

Nos banheiros, foram registrados atos de vandalismo, incluindo pichações, que prejudicam um espaço de uso coletivo. O desgaste e a quebra de mesas e outros equipamentos também reforçam a necessidade de conscientização sobre o cuidado com o patrimônio público.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, ressalta que a manutenção dos espaços públicos precisa caminhar junto com a conscientização dos frequentadores, para que os equipamentos permaneçam disponíveis e em boas condições de uso.

“Entregamos um espaço renovado, com estruturas pensadas para diferentes públicos e atividades. Mas é fundamental que cada pessoa utilize os equipamentos corretamente, respeite a finalidade de cada área e ajude a preservar o que é de todos. Quando um brinquedo é quebrado ou um banheiro é pichado, toda a população acaba prejudicada”.

A Prefeitura destaca que a entrega de um espaço revitalizado precisa ser acompanhada pelo compromisso de todos com sua conservação. Respeitar a finalidade de cada ambiente, utilizar corretamente os equipamentos e evitar danos são atitudes essenciais para garantir que crianças, jovens, adultos e idosos possam aproveitar o parque com segurança.

SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE COLETIVA

Diante das situações registradas, a Prefeitura reforçou as medidas de segurança no espaço, com atuação da Atividade Delegada da Polícia Militar, intensificação do patrulhamento e ampliação do efetivo da guarda patrimonial, que passou de dois para três postos de atendimento.

A orientação aos frequentadores é que os espaços sejam utilizados de acordo com sua finalidade e que qualquer situação de depredação seja comunicada aos responsáveis pela administração do parque.

UM ESPAÇO QUE PERTENCE A TODOS

Ao completar o primeiro mês da entrega, o Parque Circuito representa um investimento em qualidade de vida, lazer e convivência para os moradores de Porto Velho. A revitalização devolveu à população um espaço renovado, com opções para diferentes gerações e atividades.

Mais do que usufruir das melhorias, a população tem papel fundamental na preservação desse patrimônio. Cuidar dos brinquedos, respeitar a área pet, utilizar corretamente os equipamentos de ginástica, conservar mesas, banheiros e demais estruturas são atitudes que ajudam a manter o parque em boas condições.

A Prefeitura reforça que o patrimônio público pertence à população. A conservação dos espaços é uma responsabilidade compartilhada e fundamental para que o Parque Circuito continue sendo um ambiente de lazer, esporte e convivência para as próximas gerações