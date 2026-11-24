Por Adaides Batista

Publicada em 24/11/2026 às 11h52

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), informa à população que os atendimentos do polo do Cadastro Único (CadÚnico), instalado na Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, na Zona Sul da capital, estão temporariamente suspensos.

A medida ocorre em razão de uma reforma no prédio da biblioteca, que ocasionou a interrupção de todos os serviços realizados no local, incluindo os atendimentos do Cadastro Único.

Atendimento do polo do CadÚnico na Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, na Zona Sul, está temporariamente suspenso devido à reforma do prédio. A previsão de retorno é segunda-feira (30)

De acordo com o gerente da Divisão de Programas e Transferência de Renda (DIPTR), da Semias, ,Clóvis Henrique da Silva, a previsão é que o atendimento do polo seja normalizado na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, quando os serviços deverão voltar a funcionar normalmente.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, esclarece que a suspensão é temporária e necessária para a realização das melhorias no prédio. “Estamos trabalhando para que os atendimentos sejam retomados o mais breve possível. Agradecemos a compreensão da população e reforçamos nosso compromisso com as famílias que dependem desses serviços”, destacou.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância das melhorias na estrutura dos equipamentos públicos. “A reforma é importante para oferecer melhores condições de atendimento à população. Nossa expectativa é que os serviços sejam retomados na próxima segunda-feira, garantindo novamente o acesso das famílias ao Cadastro Único”, afirmou.

A Semias orienta os usuários a ficarem atentos à retomada dos atendimentos e reforça que a suspensão é temporária, motivada exclusivamente pelas obras de reforma do prédio.

A Secretaria agradece a compreensão da população e reafirma o compromisso de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços socioassistenciais oferecidos às famílias de Porto Velho.