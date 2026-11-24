Por ascom

Publicada em 24/11/2026 às 11h42

O deputado federal Thiago Flores (União Brasil-RO) votou contra o Projeto de Lei Complementar nº 299/2026, que estabelece novas medidas de ajuste fiscal das contas públicas. O texto-base foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite desta segunda-feira (23), por 353 votos favoráveis e 128 contrários, com cinco abstenções.

Ao justificar seu posicionamento, o parlamentar defendeu que o equilíbrio das contas públicas seja alcançado prioritariamente pela redução de gastos desnecessários, regalias e supersalários, sem comprometer os serviços essenciais à população ou ampliar a pressão tributária sobre o setor produtivo.

O projeto permite ao Governo Federal realizar bloqueios adicionais de despesas para atingir as metas fiscais a partir de 2027. Também prevê, em determinadas circunstâncias, a redução do limite de crescimento real dos gastos públicos de 2,5% para 2%, além da redução de benefícios tributários e de restrições à compensação de créditos utilizados pelas empresas.

Na avaliação de Thiago Flores, essas medidas podem aumentar os desafios enfrentados pelo setor produtivo, comprometendo a capacidade de investimento das empresas e criando riscos para a geração de empregos.

“Sou a favor da responsabilidade fiscal, mas não podemos transferir o peso do ajuste das contas públicas para a população e para quem produz. Se o governo precisa economizar, que comece cortando regalias, supersalários e gastos desnecessários”, defende o deputado.

Outra preocupação do parlamentar é a preservação dos recursos destinados à saúde, à educação e às políticas de assistência às pessoas com deficiência. Embora o projeto ressalve obrigações constitucionais e despesas obrigatórias do contingenciamento adicional, Thiago Flores defende que os serviços essenciais sejam protegidos das medidas de contenção de gastos.

O texto também mantém restrições à inclusão de determinadas receitas provenientes do petróleo na Receita Corrente Líquida da União, utilizada como referência para o cálculo do piso federal da saúde.

Em relação aos supersalários, a proposta estabelece prazo de 60 dias, após a publicação da futura lei, para que o Congresso vote a regulamentação das verbas indenizatórias que poderão ser pagas fora do teto constitucional.

“O equilíbrio das contas públicas precisa caminhar junto com a responsabilidade social. Não podemos permitir que o esforço para reduzir despesas comprometa o atendimento de quem depende da saúde pública, da educação ou da assistência social. O Estado precisa rever seus próprios excessos”, ressalta Thiago Flores.

Aprovado pela Câmara sem alterações no texto do Senado, o projeto segue para sanção presidencial.