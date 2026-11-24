Por Letícia Regis

Publicada em 24/11/2026 às 11h55

Quem está em busca de uma oportunidade de emprego pode encontrar vagas em diferentes áreas de atuação pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine Municipal). Nesta semana, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), disponibiliza uma relação com 77 vagas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

As oportunidades abrangem funções nas áreas de construção civil, comércio, alimentação e serviços. Os candidatos devem observar os requisitos específicos de cada vaga para identificar aquelas compatíveis com seu perfil profissional.

VAGAS DA SEMANA

NÍVEL SUPERIOR: 6 VAGAS

3 vagas para engenheiro civil

1 vaga para engenheiro civil de sinalização viária

1 vaga para engenheiro civil, área de hidrologia

1 vaga para engenheiro civil, área de geotecnia

Sine Municipal orienta trabalhadores e facilita o acesso às vagas oferecidas pelas empresas

ENSINO MÉDIO: 29 VAGAS

10 vagas para carpinteiro de obras

4 vagas para cozinheiro

3 vagas para oficial de manutenção

3 vagas para montador de móveis planejados

3 vagas para barbeiro

2 vagas para representante de vendas

2 vagas para ajudante de carga e descarga

1 vaga para motorista entregador, com CNH categoria B

1 vaga para assistente de vendas

ENSINO FUNDAMENTAL: 20 VAGAS

10 vagas para ajudante geral na construção civil

4 vagas para auxiliar de confeitaria

4 vagas para confeiteiro

2 vagas para salgadeiro

CURSO TÉCNICO OU PROFISSIONALIZANTE: 8 VAGAS

8 vagas para técnico de refrigeração

Oferta de vagas pelo Sine Municipal aproxima candidatos do mercado de trabalho e fortalece a economia local

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD): 14 VAGAS

Necessário apresentar laudo atualizado.

6 vagas para assistente/auxiliar administrativo

2 vagas para conferente

2 vagas para fiscal de prevenção de perdas

2 vagas para empacotador

2 vagas para operador de loja

TOTAL DE VAGAS RELACIONADAS: 77

INCENTIVO AO TRABALHO

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar o acesso às oportunidades de emprego é fundamental para fortalecer a economia local e contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias.

“Precisamos promover oportunidades e crescer a geração de emprego na capital, justamente por esse motivo o Sine Municipal atua com a oferta dessas vagas, que beneficia não somente a população, mas também contribui com o desenvolvimento das empresas”.

Prefeito Léo Moraes destaca a oferta de vagas do Sine Municipal como incentivo à geração de emprego e renda

O serviço aproxima trabalhadores das empresas que precisam contratar e oferece uma alternativa gratuita para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, destacou a importância de facilitar o acesso da população às vagas disponibilizadas pelas empresas.

“Temos o compromisso com os participantes em ofertar novas oportunidades. Nosso objetivo é facilitar esse acesso e orientar os trabalhadores para que possam conquistar uma colocação no mercado”.

A oferta de vagas é atualizada conforme a demanda das empresas. Por isso, é importante que os candidatos acompanhem os canais oficiais e mantenham seus currículos atualizados.

COMO SE CADASTRAR

Para concorrer às oportunidades, os interessados podem acessar o aplicativo PVH+, consultar as vagas disponíveis e verificar os requisitos exigidos para cada função.

Quem ainda não possui cadastro deve realizar o registro na plataforma e anexar o currículo à vaga desejada, conforme seu perfil profissional.

As oportunidades também podem ser consultadas pelo site oficial do Sine Municipal.

Aplicativo/Portal PVH+:https://pvhmais.portovelho.ro.gov.br/

Site de vagas do Sine Municipal:https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas

Endereços:

SINE Municipal Centro: Rua General Osório, 81, Centro

Telefone: 69 98473-8546

SINE Municipal Zona Leste: Praça CEU, Rua Antônio Fraga Moreira, 1706, Bairro JK.

Telefone: 69 98473-5957

SINE Municipal Zona Leste: Praça CEU, Rua Antônio Fraga Moreira, 1706, Bairro JK.

Telefone: 69 98473-5957