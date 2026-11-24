Quem está em busca de uma oportunidade de emprego pode encontrar vagas em diferentes áreas de atuação pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine Municipal). Nesta semana, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), disponibiliza uma relação com 77 vagas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência.
As oportunidades abrangem funções nas áreas de construção civil, comércio, alimentação e serviços. Os candidatos devem observar os requisitos específicos de cada vaga para identificar aquelas compatíveis com seu perfil profissional.
VAGAS DA SEMANA
NÍVEL SUPERIOR: 6 VAGAS
3 vagas para engenheiro civil
1 vaga para engenheiro civil de sinalização viária
1 vaga para engenheiro civil, área de hidrologia
1 vaga para engenheiro civil, área de geotecnia
Sine Municipal orienta trabalhadores e facilita o acesso às vagas oferecidas pelas empresas
ENSINO MÉDIO: 29 VAGAS
10 vagas para carpinteiro de obras
4 vagas para cozinheiro
3 vagas para oficial de manutenção
3 vagas para montador de móveis planejados
3 vagas para barbeiro
2 vagas para representante de vendas
2 vagas para ajudante de carga e descarga
1 vaga para motorista entregador, com CNH categoria B
1 vaga para assistente de vendas
ENSINO FUNDAMENTAL: 20 VAGAS
10 vagas para ajudante geral na construção civil
4 vagas para auxiliar de confeitaria
4 vagas para confeiteiro
2 vagas para salgadeiro
CURSO TÉCNICO OU PROFISSIONALIZANTE: 8 VAGAS
8 vagas para técnico de refrigeração
Oferta de vagas pelo Sine Municipal aproxima candidatos do mercado de trabalho e fortalece a economia local
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD): 14 VAGAS
Necessário apresentar laudo atualizado.
6 vagas para assistente/auxiliar administrativo
2 vagas para conferente
2 vagas para fiscal de prevenção de perdas
2 vagas para empacotador
2 vagas para operador de loja
TOTAL DE VAGAS RELACIONADAS: 77
INCENTIVO AO TRABALHO
Para o prefeito Léo Moraes, ampliar o acesso às oportunidades de emprego é fundamental para fortalecer a economia local e contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias.
“Precisamos promover oportunidades e crescer a geração de emprego na capital, justamente por esse motivo o Sine Municipal atua com a oferta dessas vagas, que beneficia não somente a população, mas também contribui com o desenvolvimento das empresas”.
Prefeito Léo Moraes destaca a oferta de vagas do Sine Municipal como incentivo à geração de emprego e renda
O serviço aproxima trabalhadores das empresas que precisam contratar e oferece uma alternativa gratuita para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.
O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, destacou a importância de facilitar o acesso da população às vagas disponibilizadas pelas empresas.
“Temos o compromisso com os participantes em ofertar novas oportunidades. Nosso objetivo é facilitar esse acesso e orientar os trabalhadores para que possam conquistar uma colocação no mercado”.
A oferta de vagas é atualizada conforme a demanda das empresas. Por isso, é importante que os candidatos acompanhem os canais oficiais e mantenham seus currículos atualizados.
COMO SE CADASTRAR
Para concorrer às oportunidades, os interessados podem acessar o aplicativo PVH+, consultar as vagas disponíveis e verificar os requisitos exigidos para cada função.
Quem ainda não possui cadastro deve realizar o registro na plataforma e anexar o currículo à vaga desejada, conforme seu perfil profissional.
As oportunidades também podem ser consultadas pelo site oficial do Sine Municipal.
Aplicativo/Portal PVH+:https://pvhmais.portovelho.ro.gov.br/
Site de vagas do Sine Municipal:https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas
Endereços:
SINE Municipal Centro: Rua General Osório, 81, Centro
Telefone: 69 98473-8546
SINE Municipal Zona Leste: Praça CEU, Rua Antônio Fraga Moreira, 1706, Bairro JK.
Telefone: 69 98473-5957
SINE Municipal Zona Leste: Praça CEU, Rua Antônio Fraga Moreira, 1706, Bairro JK.
Telefone: 69 98473-5957
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