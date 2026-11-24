Por Letícia Regis

Publicada em 24/11/2026 às 11h49

Motoristas que circulam pelo cruzamento da avenida José Amador dos Reis com a rua Benedito Inocêncio, na zona Leste, passam a contar com uma nova sinalização para organizar o fluxo de veículos. Na última semana, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), implantou no local o yellow box, conhecido como “caixa amarela”.

A marcação é feita no pavimento e delimita uma área que deve permanecer livre para evitar que veículos parem sobre o cruzamento e bloqueiem a passagem de outros condutores. A medida busca melhorar a circulação, especialmente nos horários de maior movimento, além de contribuir para a segurança de quem utiliza a via.

O prefeito Léo Moraes destacou que a sinalização contribui para organizar o trânsito e reduzir situações que dificultam a circulação nos cruzamentos.

“Estamos trabalhando para melhorar a mobilidade em diferentes pontos da cidade. Essa sinalização ajuda a manter o cruzamento livre, melhora o fluxo dos veículos e reduz os riscos de acidentes. São medidas simples, mas que fazem diferença no dia a dia de quem circula por Porto Velho”.

ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

Yellow box orienta motoristas a evitar bloqueios e respeitar a sinalização nos cruzamentos

A implantação do yellow box também reforça a importância de os motoristas respeitarem a sinalização e evitarem entrar em cruzamentos quando não houver espaço suficiente para seguir adiante.

O secretário municipal de Trânsito, Iremar Torres, explicou que as equipes da Semtran acompanham as condições das vias e identificam pontos que necessitam de intervenções.

“A Semtran está diariamente nas ruas, verificando o funcionamento do trânsito e identificando os pontos que precisam de melhorias. A implantação de novas sinalizações faz parte desse trabalho contínuo para organizar a circulação e oferecer mais segurança aos usuários das vias”.

A Prefeitura segue com ações de sinalização e organização viária em diferentes regiões, conforme as necessidades identificadas pelas equipes técnicas da Semtran. A orientação é que os condutores respeitem as marcações e mantenham os cruzamentos livres para garantir a circulação segura de todos.