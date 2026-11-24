Por Renata Beccária

Publicada em 24/11/2026 às 12h02

A Rua Daniela, em Porto Velho, recebeu 52 novos ecobueiros entre os dias 16 e 18 de novembro. Os equipamentos foram instalados ao longo da via para impedir que parte dos resíduos descartados nas ruas chegue às tubulações e comprometa o escoamento da água da chuva.

Os trabalhos ocorreram em três etapas. Na segunda-feira (16), foram instaladas 21 unidades, seguidas de outras 13 na terça-feira (17) e 18 na quarta-feira (18). O serviço integra o cronograma de ampliação dos ecobueiros executado pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Conhecidos também como bueiros inteligentes, os dispositivos possuem cestos de retenção que capturam parte dos resíduos transportados pela água, como garrafas plásticas, embalagens e latas. O material acumulado pode ser retirado durante a manutenção, antes de alcançar pontos mais profundos da rede de drenagem.

A instalação é uma medida preventiva, especialmente durante o período chuvoso, quando o lixo acumulado nos bueiros pode dificultar a passagem da água e contribuir para alagamentos.

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA

Até o dia 12 de novembro, Porto Velho contabilizava 365 ecobueiros instalados. A meta da Prefeitura é acrescentar 200 novas unidades até o fim de 2026, com a expansão do sistema para outras vias da capital.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da participação da população na conservação dos espaços públicos e chamou a atenção para os problemas causados pelo descarte irregular de resíduos.

“A gente faz rede nova, limpa galerias, canais, bueiros, mas nada adianta se continuarem jogando lixo nas ruas. O ecobueiro está aí para segurar o que não deveria chegar às tubulações, evitando entupimentos e ajudando a cidade a enfrentar melhor as chuvas”.

Embora os equipamentos contribuam para reter o lixo, o descarte adequado dos resíduos continua sendo fundamental para preservar o sistema de drenagem. A colaboração dos moradores ajuda a reduzir o acúmulo de materiais nas vias e a necessidade de intervenções para desobstrução das tubulações.

Bueiros inteligentes ajudam a evitar alagamentos ao reter o lixo antes que chegue à rede de drenagem

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, destacou os próximos passos para a continuidade do projeto e a ampliação da instalação dos equipamentos.

“A previsão é concluir a instalação das unidades disponíveis nos próximos três a quatro meses. Também solicitamos mais 800 ecobueiros para dar continuidade ao trabalho e alcançar outras regiões da capital”.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Além da instalação dos dispositivos, a manutenção periódica é necessária para retirar os resíduos acumulados nos cestos e preservar a capacidade de funcionamento dos equipamentos. O material recolhido também contribui para identificar locais com maior concentração de lixo.

Os ecobueiros complementam os serviços de limpeza e manutenção da drenagem urbana, mas não substituem os cuidados com o descarte correto dos resíduos. Evitar o acúmulo de lixo nas ruas é uma medida importante para reduzir obstruções e contribuir para o escoamento da água durante as chuvas.