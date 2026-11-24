Por Helen Paiva

Publicada em 24/11/2026 às 11h38

Cerca de 4 mil moradores da região da UBS Hamilton Gondim, que inclui os bairros Cascalheiro e Flamboiã, vivem hoje em uma área sem equipe de referência. Com o APRIMORA SUS, programa apresentado pela Prefeitura de Porto Velho nesta segunda-feira (23), isso vai mudar.

"A chegada dessa equipe vai ser muito importante, porque a gente vai conseguir atender a nossa área descoberta", afirma Alex Assunção, gerente da unidade.

"Os pacientes daquela área vão ser assistidos, para que possamos dar um atendimento com qualidade a cada um."

A unidade é só um exemplo. O programa vai implantar 20 equipes de Saúde da Família ao mesmo tempo, um feito inédito na cidade, segundo a secretária adjunta de Saúde, Mariana Prado. As equipes vão para áreas sem cobertura e devem garantir acompanhamento a mais de 60 mil pessoas, que passam a ter um local de atendimento definido, sem depender de encaixe.

"O APRIMORA SUS é uma estratégia do prefeito Léo Moraes para ampliar a oferta de cuidado dentro das unidades básicas, porque essa é a porta principal de acesso ao SUS", explica Mariana.

Léo Moraes afirma que novas equipes vão ampliar o acesso à saúde nos bairros

Para o prefeito, Léo Moraes, o programa representa um compromisso com quem mais precisa.

"Hoje, tem gente em Porto Velho que mora numa área sem equipe de saúde e fica esperando um encaixe. Com as novas equipes, essas famílias passam a ter um lugar certo para ser atendidas, perto de casa. A gente está fortalecendo a porta de entrada do SUS e deixando um legado para a saúde de Porto Velho.”

Cuidado que chega até a casa do paciente

O programa também prevê seis equipes multiprofissionais (eMulti), com psicólogo, farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista e outros profissionais. Além de atender nas unidades, elas fazem visitas domiciliares, levando cuidado a quem tem dificuldade de sair de casa ou está restrito ao leito, e acompanhamento psicológico a crianças que precisam.

Saúde bucal, farmácia e atendimento à noite

Entram ainda 20 equipes de saúde bucal e o reforço de atendimento no período da noite, onde já funciona o Corujão, com atendimento clínico, saúde bucal e farmácia dentro das unidades.

Quem vai estar lá

Mariana Prado anuncia ampliação da Saúde da Família para mais de 60 mil pessoas

Os profissionais atuam como bolsistas, em formação dentro do próprio serviço e com supervisão. Aprovada na seleção, a técnica em nutrição Nadiele Fernandes da Silva vai atuar no acolhimento e está confiante. “Vai ser muito gratificante. É uma porta muito boa para a população”.

O médico Bruno Orca, com mais de 20 anos de profissão e experiência na atenção primária, em áreas rurais e fluviais do Amazonas, quer colaborar. “Quero ver onde é o meu lugar para ajudar a população. Espero que contem comigo para somar”.

O APRIMORA SUS é executado em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAP) e dura 12 meses. O objetivo, nas palavras da secretária adjunta, é que o paciente se sinta parte de um processo que integra gestão, ensino e saúde na comunidade.