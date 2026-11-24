Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 11h26

PORTO VELHO, RO - O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) está associado a R$ 53,8 milhões em débitos de Imposto de Renda de Pessoa Física inscritos na dívida ativa da União, segundo levantamento publicado pelo UOL nesta terça-feira (24). A cobrança é contestada judicialmente pelo parlamentar e tem origem, conforme sua defesa, em uma autuação realizada pela Receita Federal em 2020, relacionada à atividade rural.

A reportagem, assinada pelos jornalistas Julia Affonso e Tiago Mali, utilizou informações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) atualizadas até 13 de novembro de 2026. O levantamento identificou 94 integrantes da próxima legislatura do Congresso Nacional com pendências pessoais ou empresariais classificadas como irregulares, que totalizam R$ 311 milhões.

No Senado, Bagattoli exerce a função de relator do Projeto de Lei 5.109/2020 na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A matéria legislativa prevê a ampliação do prazo para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, além de autorizar a renegociação de dívidas do setor.

Questionado pelo UOL, o representante de Rondônia rejeitou a existência de relação entre sua situação tributária e a atuação parlamentar.

“A discussão judicial trata de um fato individual e anterior ao mandato. As propostas legislativas, por sua vez, têm caráter geral e valem para todos os contribuintes brasileiros”, afirmou Bagattoli.

De acordo com a defesa do senador, a Justiça determinou a realização de uma perícia contábil no processo em que a cobrança é discutida.

O levantamento nacional identificou ainda 27 parlamentares reeleitos que possuem débitos pessoais ou vínculos com empresas devedoras e que integraram, durante a legislatura iniciada em 2023, comissões responsáveis pela discussão de matérias tributárias na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal.

Ouvido pelo UOL, o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Unafisco), Mauro Silva, afirmou que a participação de congressistas na discussão e votação de medidas tributárias capazes de beneficiá-los não constitui ilegalidade, embora, em sua avaliação, configure conflito de interesses.

O valor de R$ 311 milhões apresentado pela reportagem considera exclusivamente inscrições classificadas pela PGFN como em cobrança. Débitos registrados como parcelados, negociados, garantidos ou suspensos judicialmente ficaram fora desse recorte. Quando incluídas essas outras modalidades, o montante associado aos congressistas ultrapassa R$ 1 bilhão.