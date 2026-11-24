Por Alexandre Almeida

Publicada em 24/11/2026 às 10h47

A instalação da nova ponte mista de concreto e aço sobre o Rio Tari já está em andamento, na Linha 630, no distrito de Tarilândia, em Jaru. A obra conta com investimento de R$ 700 mil, destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), por meio de emenda parlamentar, e tem como objetivo a substituição da antiga ponte de madeira, que possui 15 metros de extensão. O recurso já está disponível na conta da prefeitura para a contratação da empresa responsável pela execução dos serviços. A administração municipal também participa da obra com uma contrapartida de R$ 360 mil.

Com a nova estrutura, a população terá melhores condições de deslocamento, mais segurança no tráfego e facilidade no transporte da produção rural. Ezequiel Neiva destacou que a intervenção atende a uma necessidade importante das famílias que vivem na região, especialmente dos pequenos produtores rurais e estudantes que dependem diariamente da estrada. “Estamos falando de uma ponte que apresenta riscos e compromete o deslocamento de quem mora e trabalha nessa região. A substituição da estrutura de madeira por uma ponte de concreto e aço vai oferecer mais segurança, melhorar o acesso entre Tarilândia e Jaru-Uaru e garantir melhores condições para o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar”, afirmou o parlamentar.

O deputado Ezequiel Neiva ressaltou que o investimento foi definido a partir do diálogo e do planejamento conjunto com o prefeito de Jaru, Jeverson Lima, considerando as demandas apresentadas pela comunidade. Segundo o parlamentar, a parceria entre o mandato parlamentar e a administração municipal permite direcionar os recursos públicos para intervenções que atendam às necessidades reais da população e contribuam para o desenvolvimento local.

“A construção da ponte representa um avanço importante para a infraestrutura rural de Jaru. Além de facilitar a ligação entre o distrito de Tarilândia e o povoado de Jaru-Uaru, a obra deve fortalecer a mobilidade das famílias, proporcionar mais tranquilidade aos produtores no transporte de mercadorias e melhorar o acesso dos estudantes às unidades de ensino. Uma estrutura adequada também contribui para a circulação de veículos e serviços essenciais, especialmente em períodos de maior dificuldade nas estradas rurais”, destacou.

Obra conta com investimento de emenda parlamentar destinada por Ezequiel Neiva, em parceria com a Prefeitura de Jaru (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

Ezequiel Neiva reforçou que a melhoria da infraestrutura é uma das prioridades de sua atuação parlamentar, com atenção especial às regiões que dependem de estradas e pontes para movimentar a economia e garantir o acesso da população aos serviços básicos.

“Nosso compromisso é continuar trabalhando para levar investimentos que façam diferença na vida das pessoas. A infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento da região, para fortalecer o trabalho do produtor rural e garantir segurança a quem precisa se deslocar todos os dias. Essa ponte é mais uma conquista construída com diálogo, parceria e atenção às necessidades da população”, concluiu.