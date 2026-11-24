Por Antonia Lima

Publicada em 24/11/2026 às 10h25

A pavimentação de rodovias representa mais segurança e conforto para quem utiliza diariamente as estradas de Rondônia. No município de Primavera de Rondônia, a RO-494 está recebendo 3,5 quilômetros de asfalto novo, uma obra executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), contribuindo para melhorar as condições de tráfego no município.

A obra é um avanço importante para moradores, produtores rurais e demais usuários da rodovia, que passam a contar com melhores condições de trafegabilidade. Além de proporcionar mais qualidade de vida para a população. A pavimentação facilita o transporte, o acesso a serviços e o escoamento da produção rural, fortalecendo a economia local.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os serviços em infraestrutura rodoviária vão além da melhoria das estradas, representa avanços para a mobilidade. “Os investimentos na malha viária são fundamentais para levar desenvolvimento aos municípios. Uma rodovia em boas condições facilita a vida de quem precisa se deslocar, fortalece as atividades econômicas e cria oportunidades a todas as regiões de Rondônia”, salientou.

A pavimentação vai proporcionar melhor mobilidade para a população de Primavera de Rondônia

O diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, ressaltou o empenho na execução das obras e o compromisso em garantir melhores condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais. “Os 3,5 quilômetros de pavimentação na RO-494 fazem parte do trabalho que estamos desenvolvendo para melhorar a malha viária estadual. Nossa prioridade é acompanhar a execução dos serviços e garantir que as obras atendam às necessidades de quem utiliza a rodovia, proporcionando melhores condições de tráfego e mais segurança.”

Já o responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Gerveson Pereira, destacou o empenho das equipes e a importância dos procedimentos técnicos para garantir a qualidade e a durabilidade da pavimentação. “Uma pavimentação de qualidade depende de várias etapas, desde a preparação da via até a aplicação do revestimento asfáltico. Nossas equipes trabalham com atenção a cada fase do serviço, buscando entregar uma estrutura adequada e resistente, que ofereça melhores condições de trafegabilidade para a população.”