Por IG

Publicada em 24/11/2026 às 10h08

Bruno Biancardi entrou com uma queixa-crime por injúria contra Luana Piovani na Justiça de São Paulo. A ação foi protocolada no último dia 16, com um pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil.

Tudo começou quando a atriz publicou um comentário no Instagram após a expulsão de Neymar em um jogo entre Santos e Bahia. Na publicação, Luana escreveu: “Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”. O texto acabou viralizando nas redes sociais.

A defesa de Bruna enfatiza que as expressões “culpa da mãe” e “otária de carteira assinada” foram direcionadas à influenciadora e extrapolam os limites da liberdade de expressão, segundo informações da coluna de Ancelmo Gois.

A equipe jurídica de Bruna também apresenta um histórico de outras declarações de Piovani sobre a esposa de Neymar. Entre as polêmicas citadas, está uma publicação de 30 de junho de 2023, na qual Piovani teria insinuado que Bruna continuava com o jogador por interesse financeiro.

Os advogados também mencionam outras declarações, uma de 30 de maio de 2024 e outra de outubro deste ano. Na ocasião mais recente, a atriz compartilhou uma publicação em que afirmava que Biancardi andava “torta de tanto chifre”.

De acordo com a defesa, os episódios anteriores ajudam a contextualizar os fatos que motivaram a queixa-crime. No entanto, eles não são objeto da acusação principal apresentada pela influenciadora.

Ao iG, a assessoria de Luana Piovani informou que a atriz está ensaiando uma peça que estreará no Porto, em Portugal. A equipe também ressaltou que dificilmente a artista falará sobre o assunto.

Entramos em contato com a assessoria de Bruna Biancardi e aguardamos retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Bruna Biancardi e Neymar estão juntos desde 2021, embora tenham assumido publicamente o relacionamento apenas em janeiro de 2022. Ao longo dos anos, o casal enfrentou períodos de separação e reconciliação, especialmente após a repercussão de episódios de infidelidade do atacante. Em junho de 2023, Neymar chegou a pedir desculpas publicamente à influenciadora após admitir que a havia traído durante a gravidez da primeira filha dos dois.

Luana Piovani e Neymar acumulam desavenças públicas

A relação entre Luana Piovani e Neymar é marcada por desentendimentos públicos desde 2024. Naquele ano, a atriz criticou o jogador ao se posicionar contra um projeto relacionado à exploração imobiliária em áreas litorâneas, conhecido popularmente como PEC das Praias. Na ocasião, ela questionou a postura do atleta e afirmou que ele não deveria ser considerado um ídolo.

Neymar reagiu às declarações e atacou a atriz nas redes sociais, dando início a uma sequência de trocas de farpas. O conflito também chegou à Justiça, após o jogador apresentar uma queixa-crime contra Piovani por injúria e difamação.