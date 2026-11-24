Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 10h00

PORTO VELHO, RO - A 7ª Vara Federal Criminal de Rondônia determinou a suspensão da ação penal decorrente da Operação Human Commodity, que envolve acusações de promoção de migração ilegal e organização criminosa. A decisão foi proferida pelo juiz federal Rafael Ângelo Slomp diante de uma controvérsia jurídica sobre a obtenção de informações financeiras utilizadas em investigações criminais.

Uma das defesas questionou a legalidade da obtenção de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sem autorização judicial prévia. A contestação também abrange a possível repercussão desse procedimento sobre outras provas produzidas durante a investigação.

Ao examinar a questão, o magistrado aplicou a suspensão relacionada ao Tema 1.404 do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata de controvérsia constitucional com repercussão geral.

Além do sobrestamento da ação penal, Slomp determinou providências destinadas a assegurar o acesso da defesa a elementos probatórios relacionados ao caso.

A suspensão não representa absolvição dos acusados nem declaração definitiva de ilegalidade das provas questionadas no processo.

A decisão foi proferida nos autos da ação penal nº 1000074-22.2022.4.01.4100 e está sujeita a recurso.

Operação teve vereador como alvo em setembro de 2025

Em 15 de setembro de 2025, a segunda fase da Operação Human Commodity resultou na prisão preventiva de um vereador de Campo Novo de Rondônia. A medida foi decretada pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

Segundo as investigações da Polícia Federal, o edil era suspeito de atuar na condução de migrantes durante determinadas etapas do deslocamento ilegal aos Estados Unidos. A organização investigada cobrava até R$ 80 mil por pessoa.

A PF também apontou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelo vereador. Na ocasião, a defesa informou que se manifestaria após a audiência de custódia, prevista para 16 de setembro de 2025.