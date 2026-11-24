Por Joao Albuquerque

Publicada em 24/11/2026 às 10h40

Nunca a qualificação da mão de obra esteve tão perto de estudantes e trabalhadores no cenário rondoniense. De 2019 a 2026, o ensino profissionalizante registrou um avanço histórico graças aos cursos presenciais e online ofertados gratuitamente pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). Até outubro de 2026, a instituição realizou 118.980 matrículas, contemplando estudantes nos 52 municípios rondonienses.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou que os investimentos em educação profissional vêm transformando a vida de muitas famílias, pois, quem se habilita em uma profissão amplia as oportunidades de ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio. “Com a empregabilidade em alta, Rondônia conquistou uma das menores taxas de desocupação do Brasil e tende a registrar outros indicadores positivos, pois, mão de obra qualificada atrai novos empreendimentos para o estado.”

EXPANSÃO

Esse avanço aconteceu, porque o governo de Rondônia democratizou a educação profissional. Além da inauguração da nova sede do Idep em maio de 2022, houve a descentralização dessa modalidade educacional com a aquisição de seis escolas móveis que passaram a levar cursos profissionalizantes para todas as regiões do estado nas seguintes áreas:

Panificação

Confeitaria

Frigorífico

Piscicultura

Mecânica de Motocicletas

Imagem Pessoal

Máquinas Agrícolas

Informática

As irmãs Gildete e Gizele venceram a crise do pós-pandemia, em 2022, com o curso de artesanato

Considerando a interiorização da qualificação da mão de obra, Rondônia virou referência nacional por ser o primeiro estado do Brasil a adotar unidades flexíveis itinerantes como uma política pública. Reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Educação (MEC), o modelo inovador ganhou destaque internacional e, esse caso de sucesso foi apresentado em evento na Alemanha, sendo exibido em um vídeo institucional na África.

EMPREENDEDORISMO

Resultados positivos dessa ampliação não ficaram restritos apenas ao interior do estado, a Capital também testemunhou histórias inspiradoras de quem cresceu profissionalmente com os conhecimentos adquiridos nas salas de aulas do Idep. As irmãs Gizele, 45; e Gildete Costa, 43, que moram no Bairro Nacional, em Porto Velho, fizeram o curso de artesanato, em dezembro de 2022.

Em seguida, abriram o próprio negócio, iniciaram a venda das peças de biscuit, atendendo por encomenda e pronta entrega, principalmente festas, a exemplo de aniversários. Conquistaram, então uma significativa clientela. “Cada vez mais estamos aumentando a produção, porque os clientes ajudam a divulgar o nosso trabalho”, comemorou Gizele.

CARREIRA

Rosenilson Freire de Carvalho também se reinventou ao atualizar o currículo. Em 2023, quando estava com 50 anos, avaliou que a profissão de taxista já não tinha mais sentido para os planos que perseguia. Decidiu mudar de rota e se preparou para fazer a reconversão profissional, ou seja, mudar o ramo de atividade.

Matriculou-se no Curso Técnico em Segurança do Trabalho e, conquistou uma vaga num grupo empresarial que realiza projetos de infraestrutura em âmbito nacional. Depois de atuar nas cidades de Cerejeiras e Corumbiara, em Rondônia, foi transferido para Curitiba, no Paraná. “Essa transferência mudou a minha vida em muitos aspectos. Houve uma transformação financeira, profissional e principalmente pessoal”, reconheceu.

INVESTIMENTOS

Movido por essa evolução, o governo de Rondônia tomou mais uma decisão histórica em maio de 2026, aderiu ao programa Juros por Educação, iniciativa do governo federal que permite aos estados e ao Distrito Federal quitar parte de suas dívidas com a União tendo como contrapartida a qualificação profissional dos estudantes do ensino médio. O programa Juros por Educação se constitui em uma ferramenta para cumprir as metas de expansão da oferta de cursos técnicos de nível médio previstas no Plano Nacional de Educação (PNE 2026-2036), instituído com as diretrizes para os próximos 10 anos.

A presidente do Idep, Iasmin Brandão Nogueira, destacou que a expansão do ensino profissionalizante em Rondônia representa não apenas um avanço nos indicadores da educação profissional, mas também uma motivação para que as novas gerações invistam nos estudos. “A promoção da educação profissional de qualidade com equidade garante que estudantes de todas as regiões do estado tenham acesso às mesmas oportunidades.”

EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Mapeamento das potencialidades regionais

Lançamento do ensino online

Aquisição de escolas móveis

Inauguração da nova sede administrativa do Idep, em Porto Velho

Instalação de salas descentralizadas no estado

Fortalecimento da educação rural

Lançamento de cursos técnicos

Realização de cursos profissionalizantes em comunidades remotas

Ensino de novas tecnologias como IA e robótica

Oferta de cursos técnicos no ensino médio

Aumento de recursos para investir na expansão da educação profissional