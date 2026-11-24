Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 24/11/2026 às 10h53

A participação dos estudantes Matheus Eduardo Almeida, Fidel Noé e João Kaleb nas Paralimpíadas Escolares 2026, realizadas em São Paulo, representa a trajetória de jovens da Rede Estadual de Ensino de Rondônia que encontraram no esporte oportunidades de desenvolvimento, inclusão e novas experiências. Representantes de Vilhena e Guajará-Mirim, os três estudantes participam das disputas de atletismo com histórias marcadas pelo incentivo familiar, pela dedicação e por conquistas pessoais.

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Paralimpíadas Escolares reúnem estudantes de 10 a 18 anos de todo o país em diferentes modalidades esportivas. A edição de 2026 está dividida em dois blocos, realizados entre 18 e 20 de novembro, e de 25 a 27 de novembro.

Fidel Noé, de 16 anos, da Escola Estadual Rocha Leal, encontrou no ambiente familiar sua inspiração

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa amplia o acesso dos estudantes ao esporte e possibilitam experiências de inclusão, participação e desenvolvimento pessoal.

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressaltou o papel do esporte na formação dos estudantes e a importância dos profissionais que acompanham e incentivam os jovens durante sua trajetória, contribuindo para o desenvolvimento de suas potencialidades.

ATLETISMO

Em Guajará-Mirim, Fidel Noé, de 16 anos, estudante da Escola Estadual Rocha Leal, encontrou no próprio ambiente familiar a inspiração para começar no atletismo. O interesse pela modalidade surgiu por influência do pai, que praticava o esporte desde muito jovem. “Eu entrei no esporte porque meu pai, treinava desde muito pequeno”. Atualmente, o estudante participa das provas de 100 metros rasos e arremesso de peso nas Paralimpíadas Escolares.

João Kaleb, da E.M.E.F. Professora Vilma Vieira, em Vilhena, ganhou medalha de prata no arremesso de peso

Segundo João Kaleb, estudante da E.M.E.F. Professora Vilma Vieira, em Vilhena, a medalha de prata no arremesso de peso marcou sua participação na competição. Ao comemorar o resultado, o estudante destacou a gratidão às pessoas que fizeram parte dessa conquista. “Quero agradecer às professoras que me apoiaram e estiveram comigo durante essa caminhada e, principalmente, a Deus por essa oportunidade e pela medalha conquistada”, disse.

Matheus Eduardo Almeida Rodrigues, estudante da Escola Estadual Álvares de Azevedo, em Vilhena, encontrou no atletismo uma oportunidade de ampliar sua independência e vivenciar novas experiências. O interesse pelo esporte surgiu no primeiro ano do ensino médio, inspirado por um colega com deficiência visual que já participava de competições. “Isso me deu muita autonomia pro meu dia a dia, me fez me tornar uma pessoa mais independente”, destacou.