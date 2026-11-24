Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 24/11/2026 às 11h13

A Polícia Federal (PF) investiga um esquema de tráfico de animais silvestres envolvendo macacos-pregos-pretos (Sapajus nigritus) capturados ilegalmente do Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Os agentes cumprem, nesta terça-feira (24), um mandado de busca e apreensão em São João de Meriti.

De acordo com a PF, as investigações, que resultaram na ação desta terça, chamada de Operação Punch, ocorre depois da prisão de um homem em flagrante, enquanto caçava os primatas dentro da unidade de conservação federal.

Indícios apontam a participação de outras pessoas no esquema, que ajudavam o suspeito em incursões na mata, guardavam os animais capturados e participavam da venda dos macacos de forma clandestina.

Os macacos-pregos-pretos são constantemente avistados nas trilhas da floresta e mesmo nas proximidades das vias de tráfego de veículos fora da mata. Eles costumam se aproximar de visitantes em busca de comida.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Os investigados poderão responder por crimes contra a fauna, entre eles a caça de animais silvestres em unidade de conservação, além de associação criminosa.