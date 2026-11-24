Por Amanda Ferreira

Publicada em 24/11/2026 às 10h29

A primeira participação nas Paralimpíadas Escolares 2026 representa um marco na trajetória esportiva de Anna Vitória, de 12 anos, estudante da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Teotônio Brandão Vilela, de Cujubim. Representando Rondônia na competição nacional, realizada em São Paulo (SP), a atleta estreou na categoria Sub-14 e participou das provas de lançamento de pelota, 60 metros e 200 metros, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Em sua estreia, Anna Vitória conquistou três medalhas de ouro, uma em cada prova disputada, e foi a atleta mais jovem de Rondônia na competição. A participação também proporcionou à estudante a primeira experiência em um evento esportivo nacional, com a oportunidade de representar seu município e o estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do esporte como instrumento de inclusão e desenvolvimento, ressaltando o incentivo à participação de estudantes com deficiência em competições esportivas.

A estudante-atleta estreou na categoria Sub-14 e participou das provas de lançamento de pelota, 60 metros e 200 metros

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressaltou que a participação dos estudantes nos Jogos Paralímpicos Escolares amplia as oportunidades de desenvolvimento, fortalece a inclusão e permite que talentos sejam reconhecidos em competições nacionais.

Ao falar sobre a experiência, Anna Vitória reforçou a alegria de participar pela primeira vez dos Jogos e a expectativa de continuar no esporte. “É minha primeira vez participando dos Jogos e já consegui conquistar três medalhas de ouro. Estou muito feliz com esse resultado. Quero mandar um abraço para minha mãe e meu pai. Vocês ainda vão ouvir muito falar de mim”, afirmou a estudante.

O chefe da delegação de Rondônia, Zairton Alves, enfatizou o desempenho da estudante e a importância da participação dos atletas na competição. “É uma grande satisfação acompanhar nossos estudantes nessa competição e ver o resultado de todo o trabalho desenvolvido. A participação nos Jogos Paralímpicos Escolares representa uma oportunidade de mostrar o talento dos atletas de Rondônia, incentivar o esporte paralímpico e fortalecer a inclusão por meio do esporte”.

Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a competição é realizada em blocos: o primeiro ocorreu de 18 a 20 de novembro, dedicada às provas de atletismo, e o segundo será realizada de 25 a 27 de novembro, com as modalidades de bocha, tênis de mesa e natação.