Por cacoal notíciais

Publicada em 24/11/2026 às 10h33

A Associação Amigos de Rolim de Moura (AAMIROM) inaugura nesta sexta-feira (27) o Espaço Direito de Viver, em Rolim de Moura (RO). A cerimônia está marcada para as 19h, atrás do Parque de Exposições do município, e a comunidade é convidada a conhecer o local.

Mobilização em apoio ao Hospital de Amor

A abertura do espaço foi anunciada no material de divulgação do 16º Leilão Direito de Viver. Realizada pela AAMIROM, a iniciativa beneficente mobiliza a comunidade em prol do Hospital de Amor da Amazônia.

Serviço

Evento — Inauguração do Espaço Direito de Viver

Data — Sexta-feira, 27 de novembro de 2026

Horário — 19h

Local — Espaço Direito de Viver, atrás do Parque de Exposições, em Rolim de Moura (RO)

Realização — Associação Amigos de Rolim de Moura (AAMIROM)