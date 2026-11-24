A Associação Amigos de Rolim de Moura (AAMIROM) inaugura nesta sexta-feira (27) o Espaço Direito de Viver, em Rolim de Moura (RO). A cerimônia está marcada para as 19h, atrás do Parque de Exposições do município, e a comunidade é convidada a conhecer o local.
Mobilização em apoio ao Hospital de Amor
A abertura do espaço foi anunciada no material de divulgação do 16º Leilão Direito de Viver. Realizada pela AAMIROM, a iniciativa beneficente mobiliza a comunidade em prol do Hospital de Amor da Amazônia.
Serviço
Evento — Inauguração do Espaço Direito de Viver
Data — Sexta-feira, 27 de novembro de 2026
Horário — 19h
Local — Espaço Direito de Viver, atrás do Parque de Exposições, em Rolim de Moura (RO)
Realização — Associação Amigos de Rolim de Moura (AAMIROM)
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