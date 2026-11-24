Por Ivanete Damasceno

Publicada em 24/11/2026 às 10h57

Os recursos são destinados à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e à Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) (Foto: Antonio Lucas | Secom ALE/RO)

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo que autorizam a abertura de créditos adicionais suplementares, totalizando R$ 3,18 milhões. Os recursos são destinados à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e à Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

As propostas permitem o remanejamento de dotações já previstas no orçamento estadual de 2026, com o objetivo de atender a despesas de manutenção e funcionamento das duas secretarias.

O Projeto de Lei 1.591/2026 autoriza a abertura de crédito suplementar de até R$ 1,88 milhão para a Sejucel. A medida busca assegurar a continuidade das atividades administrativas e operacionais da secretaria, incluindo ações relacionadas à cultura, ao esporte e ao lazer.

Do valor previsto, R$ 1,28 milhão será destinado ao pagamento de serviços como vigilância, energia elétrica, abastecimento de água e esgoto. Outros R$ 200 mil estão previstos para aquisição de combustível, materiais de expediente e limpeza.

A proposta também contempla recursos para diárias de servidores envolvidos na fiscalização de eventos e em atividades das áreas cultural e esportiva, além de despesas com passagens e obrigações tributárias.

Na justificativa encaminhada à Alero, o Governo do Estado destaca a necessidade de garantir o funcionamento dos serviços e a fiscalização das parcerias firmadas pela secretaria. Os recursos serão provenientes da anulação parcial de dotação da reserva de contingência da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

Crédito para auxílio-alimentação de servidores



Já o Projeto de Lei 1.520/2026 autoriza a abertura de crédito suplementar de até R$ 1,3 milhão em favor da Seas.

O valor será destinado ao pagamento de auxílio-alimentação dos servidores da secretaria, com a finalidade de assegurar a continuidade do benefício durante o exercício financeiro de 2026.

Conforme a justificativa apresentada pelo Executivo, o crédito será viabilizado por meio da anulação parcial de dotação destinada à remuneração de pessoal militar da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Remanejamento orçamentário

Os dois projetos aprovados pelos deputados estaduais tratam de créditos adicionais suplementares por anulação. Essa modalidade permite reforçar determinadas dotações orçamentárias mediante a redução de outras, sem representar, por si só, aumento do orçamento global do Estado.