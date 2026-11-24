Por Emdur

Publicada em 24/11/2026 às 11h47

A programação do Natal Porto Velho Luz 2026 contará com uma novidade para as famílias. Pela primeira vez, o Parque da Cidade receberá um parque de infláveis gigantes, com acesso gratuito, ampliando as opções de lazer e entretenimento para as crianças durante as festividades natalinas.

A atração é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), e integra as atividades preparadas para oferecer novas experiências aos moradores e visitantes.

O espaço funcionará diariamente, das 17h30 às 22h, durante a programação natalina. Para garantir a organização e a segurança dos participantes, o parque contará com monitores responsáveis por acompanhar as crianças, orientar a utilização dos brinquedos e supervisionar as atividades.

DIVERSÃO COM SEGURANÇA

Cada rodada terá duração de 20 minutos, com capacidade para receber até 80 crianças simultaneamente. A organização permitirá que os participantes utilizem os brinquedos de forma controlada, respeitando os limites estabelecidos para a atração.

Para aproveitar o parque de infláveis, as famílias devem observar algumas regras:

Idade mínima: 3 anos.

Acompanhamento: crianças de 3 a 8 anos deverão estar acompanhadas por um responsável.

Altura máxima: 1,60 metro.

Peso máximo: 80 quilos.

Tempo de permanência: 20 minutos por rodada.

Capacidade: até 80 participantes por rodada.

Nos casos em que houver a entrada de pais ou responsáveis nos infláveis, a capacidade será organizada para receber até 60 crianças e 20 adultos por rodada, respeitando os limites de segurança.

Léo Moraes reforça Natal gratuito com lazer e diversão para toda a família

As orientações buscam proporcionar uma experiência organizada e adequada às condições de utilização dos brinquedos.

AGENDAMENTO PELO CELULAR

Para facilitar o acesso e organizar o fluxo de visitantes, a Prefeitura disponibilizará o agendamento das atividades pelo aplicativo PVH+.

O procedimento será realizado diretamente pelo celular. O usuário deverá acessar o aplicativo, selecionar a opção “Natal no Parque”, consultar as atividades disponíveis, escolher a atração desejada e realizar o check-in, com a seleção do dia e horário de participação.

A ferramenta permitirá que as famílias planejem a visita com antecedência, contribuindo para a organização do atendimento e a redução do tempo de espera.

UM NATAL PARA TODA A FAMÍLIA

A chegada do parque de infláveis gigantes amplia as opções de lazer gratuito no Parque da Cidade e oferece mais uma alternativa de entretenimento para as famílias durante o período natalino.

O prefeito Léo Moraes destacou que a proposta é proporcionar experiências especiais para crianças e adultos, valorizando os espaços públicos como locais de convivência.

Bruno Holanda destaca atração gratuita com diversão e segurança para as crianças

“Estamos preparando um Natal ainda mais especial, com atrações gratuitas e espaços pensados para toda a família. Queremos que as crianças tenham momentos de alegria, que os pais possam aproveitar com tranquilidade e que o Parque da Cidade seja um lugar de encontro, diversão e boas lembranças para todos”.

Além da diversão, a iniciativa busca incentivar a convivência entre as famílias e ampliar o acesso da população às atividades recreativas oferecidas durante a programação natalina.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, explicou que a nova atração foi planejada para oferecer diversão com organização e segurança, ampliando as possibilidades de entretenimento no parque.

“Estamos trabalhando para entregar uma estrutura diferenciada, com brinquedos de grande porte, acompanhamento de monitores e acesso gratuito. A ideia é garantir que as crianças possam aproveitar a atração com segurança e que as famílias tenham mais uma opção de lazer durante o Natal”.

A programação também busca movimentar o comércio e fortalecer o turismo local, com atividades que incentivam a visitação ao Parque da Cidade durante as festividades.

Com entrada gratuita e opções de entretenimento para diferentes públicos, o Natal Porto Velho Luz 2026 oferece mais uma oportunidade para moradores e visitantes aproveitarem os espaços públicos e compartilharem momentos de lazer em família.