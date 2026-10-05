TRT-14 destina 85 equipamentos de informática para reforçar a saúde pública em Rondônia

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 05/10/2026 às 17h01

A saúde pública de Rondônia recebeu um reforço de 85 equipamentos de informática do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC). A entrega foi formalizada no dia 1º de outubro com a assinatura do Termo de Doação nº 02/2026, realizada no Núcleo de Material e Patrimônio (NMP/TRT-14), em Porto Velho.

A iniciativa contempla 40 microcomputadores, 40 monitores e cinco notebooks que estavam disponíveis para alienação pelo Tribunal. Com a medida, os bens ganham uma nova destinação no serviço público, apoiando as atividades administrativas e operacionais da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), tanto nas unidades hospitalares da rede estadual quanto no prédio do Centro Político-Administrativo (CPA).

Durante a cerimônia, o secretário-adjunto da Saúde de Rondônia, Fábio Júlio Perondi Silva, destacou a importância da parceria diante das demandas da pasta.

“Esses equipamentos chegaram em ótima hora e serão responsáveis por cuidar de muitas pessoas. Eles vão servir nossas unidades hospitalares e nosso prédio administrativo, em um momento de grande carência de material. A Secretaria de Saúde está à disposição; contem conosco.”

Parceria interinstitucional

A formalização foi conduzida pelo presidente gestor de governança e metas do TRT14, desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior. O magistrado ressaltou que a ação representa o compromisso de colocar criteriosamente, por meio de convênio e parcerias institucionais, o patrimônio público a serviço da sociedade.

“É uma ação institucional que o TRT14, realiza com o Estado de Rondônia. Esses bens permanentes em perfeitas condições de uso farão muito bem à saúde pública. Que este seja o início de uma grande cooperação, independentemente de questões políticas. O que importa para nós é a situação da saúde e o compromisso de vocês com esse suporte, para que chegue até ao cidadão e a sociedade”, afirmou.

Para o TRT-14, a destinação evita que bens ainda funcionais fiquem ociosos, obsoletos e inservíveis, permitindo que continuem cumprindo uma função social e de interesse público em outra estrutura do Estado.

Participação institucional

O ato contou com a presença de gestores e servidores do Tribunal, incluindo o diretor-geral, Frank Luz de Freitas; o secretário-geral da Presidência, João Bosco Machado de Miranda, e o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), Robert Armando Rosa; reforçando o caráter cooperativo e institucional da iniciativa de gestão patrimonial.

Após a assinatura do termo e a entrega simbólica, os equipamentos foram oficialmente integrados ao patrimônio do Estado de Rondônia, onde passarão a apoiar o atendimento à população e a gestão da saúde estadual.