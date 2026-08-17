Sondagem do solo orienta solução para obras na Rua Prof. Jerônimo

Por Thaís Alves

Publicada em 17/08/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza uma avaliação técnica na Rua Prof. Jerônimo, no bairro Nacional, para identificar as condições do solo e definir as medidas necessárias para a continuidade das obras de terraplenagem e pavimentação asfáltica.

A via encontra-se temporariamente interditada para a execução dos serviços. Durante os trabalhos, foi identificada uma grande quantidade de matéria orgânica no solo, situação que exige uma análise mais detalhada, já que pode comprometer a estabilidade do terreno.

Para entender o comportamento do solo, a equipe técnica está realizando uma sondagem com dois furos, cada um com 10 metros de profundidade. A cada metro perfurado, amostras do material são coletadas e encaminhadas para análise em laboratório. O procedimento permitirá verificar a resistência e as características do terreno.

Os resultados da sondagem também serão fundamentais para definir qual solução técnica e quais materiais deverão ser utilizados na área, garantindo maior segurança e durabilidade para a futura pavimentação.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a análise do solo é uma etapa importante para que a obra avance de forma segura e com qualidade.

“Nosso objetivo é entregar uma obra que realmente minimize o problema da comunidade. Por isso, antes de avançarmos com a pavimentação, estamos realizando todos os estudos necessários para entender as condições do solo e aplicar a solução adequada. Esse cuidado agora é fundamental para garantir mais qualidade, segurança e durabilidade para a via”, destacou o secretário.

O prefeito Léo Moraes reforçou que a prioridade é garantir que os investimentos em infraestrutura resultem em obras duradouras e que atendam de forma efetiva às necessidades dos moradores.

“Sabemos da importância dessa via para os moradores do Nacional e queremos entregar uma obra que faça diferença de verdade. Se o solo apresenta uma condição que exige uma solução diferente, vamos fazer o estudo necessário e executar o serviço da maneira correta. O nosso compromisso é com uma infraestrutura de qualidade, que não precise ser refeita pouco tempo depois”, afirmou o prefeito.

A realização da sondagem poderá ampliar o prazo inicialmente previsto para a conclusão dos serviços, justamente em razão das condições encontradas na via. A Prefeitura reforça que a medida é necessária para evitar problemas futuros e assegurar que a intervenção seja executada de maneira adequada.

A prefeitura, agradece a compreensão e a colaboração dos moradores e usuários da via durante o período de execução dos serviços e reafirma o compromisso com a melhoria da infraestrutura, da mobilidade urbana e da qualidade de vida da população.