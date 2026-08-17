Em jogaço decidido no fim, Real Porto vence Destaque/Pumas e avança à semifinal da Copa Regional

Por PIMENTA VIRTUAL

Publicada em 17/08/2026 às 09h10

Duelo entre duas das principais forças do futebol society de Rondônia terminou em 2 a 1 para a equipe de Porto Velho. Levi marcou no fim, quando a partida já caminhava para os pênaltis.

O “tira-teima” prometia e entregou. Destaque/Pumas, de Ji-Paraná, e Real Porto, de Porto Velho, fizeram um dos grandes jogos das quartas de final da 5ª Copa Regional de Futebol Society, na tarde deste sábado (15), no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno.

Em uma partida equilibrada, movimentada e marcada por grandes atuações dos goleiros, o Real Porto venceu por 2 a 1, eliminou o atual campeão da Copa Regional e garantiu uma vaga na semifinal da competição.

Desde os primeiros minutos ficou claro que a classificação seria decidida nos detalhes. O Real Porto começou melhor, pressionando e criando as primeiras oportunidades. Adalberto, goleiro do Destaque/Pumas, apareceu bem e fez importantes defesas para impedir que a equipe da capital abrisse o marcador.

Do outro lado, quando o Destaque/Pumas conseguiu chegar, também encontrou um goleiro inspirado. Evan, do Real Porto, foi decisivo em diferentes momentos da partida.

Apesar das oportunidades criadas pelas duas equipes, o primeiro tempo terminou 0 a 0, muito em razão das boas atuações dos dois goleiros.

Na segunda etapa, o confronto ficou ainda mais aberto.

O Real Porto conseguiu quebrar o equilíbrio com Cabelo. A jogada passou por Fabrício, que fez o pivô e deixou o camisa 10 em condições de finalizar. Cabelo aproveitou a oportunidade e colocou a equipe porto-velhense em vantagem: 1 a 0.

DESTAK / PUMAS (JI-PARANÁ) 1 X 0 REAL PORTO F.C (PORTO VELHO)

O Destaque/Pumas, porém, não estava disposto a entregar o título sem lutar.

Precisando do empate para continuar vivo, o time de Ji-Paraná aumentou a pressão e conseguiu chegar ao gol com Ítalo. Em uma de suas características jogadas de velocidade, ele apareceu na frente e finalizou com categoria, deixando tudo igual no Geraldão: 1 a 1.

DESTAK / PUMAS (JI-PARANÁ) 1 X 1 REAL PORTO F.C (PORTO VELHO)

A partir daí, o clima de decisão tomou conta de vez da partida.

Com o relógio avançando e o empate permanecendo no placar, tudo indicava que a vaga na semifinal seria definida nas cobranças de pênaltis.

Mas o futebol ainda reservava mais um capítulo para esse grande confronto.

Já nos minutos finais, uma saída de bola equivocada do goleiro Adalberto acabou deixando Levi com a oportunidade. O jogador do Real Porto não desperdiçou e marcou o segundo: 2 a 1.

Foi o gol da classificação.

DESTAK / PUMAS (JI-PARANÁ) 2 X 1 REAL PORTO F.C (PORTO VELHO)

Depois de uma grande atuação durante praticamente toda a partida, com defesas importantes que mantiveram o Destaque/Pumas vivo no confronto, Adalberto acabou cometendo justamente o erro que abriu caminho para o gol decisivo do Real Porto.

Nos últimos segundos, o Destaque/Pumas ainda tentou buscar uma reação, mas a equipe de Porto Velho conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

Real Porto 2 x 1 Destaque/Pumas.

O resultado coloca o Real Porto entre os quatro melhores times da Copa Regional e encerra a caminhada do Destaque/Pumas, que chegou ao mata-mata defendendo o título conquistado na edição anterior.

A partida também ficou marcada pela atuação de Evan. O goleiro do Real Porto fez defesas importantes durante o confronto e foi escolhido na transmissão como o jogador Pires Motos da partida.

A vitória confirmou aquilo que já era esperado antes de a bola rolar: o reencontro entre Destaque/Pumas e Real Porto seria decidido nos mínimos detalhes. Depois de confrontos anteriores com vitórias para os dois lados, desta vez foi o time da capital que levou a melhor no “tira-teima” e segue na busca pelo título da 5ª Copa Regional.

Agora, o Real Porto aguarda a definição de seu adversário na semifinal. A equipe de Porto Velho enfrentará o vencedor do confronto entre Nadir Uniformes, de Cacoal, e União Força Jovem, de São Felipe d’Oeste.

As duas equipes entram em campo neste domingo (16), no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, pelas quartas de final. O resultado definirá quem terá pela frente o Real Porto na disputa por uma vaga na grande decisão.

Assim, depois de eliminar o atual campeão, o Real Porto deixa o Geraldão com a vaga garantida entre os quatro melhores e agora fica de olho na rodada deste domingo para conhecer o próximo obstáculo em sua caminhada pelo título.

A Copa Regional de Futebol Society 2026 reúne 24 equipes e cerca de 480 atletas, nas categorias masculina e feminina, representando 11 municípios de Rondônia, consolidando-se como uma das maiores competições de futebol amador do estado.

Os jogos acontecem no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, com transmissão ao vivo pelo canal da TopNet TV no YouTube.