Troca de tiros deixa acusado morto e sub-tenente é baleado no Triângulo

Por hora1rondonia.com

Publicada em 17/08/2026 às 09h15

Uma tentativa de roubo terminou em morte e deixou um policial militar aposentado ferido na manhã deste domingo (16), na região do bairro Triângulo, em Porto Velho. A ocorrência aconteceu nas proximidades do cemitério da Candelária, perto do restaurante Pitbull, onde um grupo de turistas foi surpreendido por dois criminosos armados durante a visita ao local.

Segundo informações apuradas no local, os turistas foram abordados pelos suspeitos e obrigados a se ajoelhar durante a ação criminosa. Entre as vítimas estava o policial militar aposentado, que reagiu à abordagem e trocou tiros com os assaltantes. Durante o confronto, um dos acusados, identificado como Alexandre, conhecido pelo apelido de “Buda”, foi atingido e morreu ainda no local. O segundo suspeito conseguiu fugir antes da chegada das equipes de segurança.

Na troca de tiros, o policial aposentado também acabou sendo baleado no braço. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não havia sido informado até o fechamento desta reportagem.

A Polícia Militar isolou a área para preservar o local e realizou buscas pelo criminoso que conseguiu escapar. Durante os trabalhos, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 que, segundo as informações iniciais, estaria sendo utilizado pelo suspeito morto durante a tentativa de roubo. Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, equipes da Perícia Criminal e do rabecão foram acionadas para realizar os procedimentos técnicos e a remoção do corpo. A investigação deverá esclarecer a dinâmica exata do confronto e identificar o segundo envolvido no crime.