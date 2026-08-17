Motorista capota carro e deixa local do acidente a pé na BR-364

Por Plantaojaru.com.br

Publicada em 17/08/2026 às 09h00

Um motorista perdeu o controle da direção de um Chevrolet Astra, na manhã deste domingo (16), saiu da estrada e capotou na BR-364, na altura do Km 416, próximo ao Frigorífico Frigon, em Jaru.

Segundo informações repassadas à redação do Plantão Jaru, o condutor seguia de Ouro Preto do Oeste sentido a Jaru quando, ao passar por uma curva, teria perdido o controle da direção. O veículo saiu da pista, capotou e atingiu uma árvore, parando em uma ribanceira, em uma área onde passa um igarapé.

A equipe de resgate da Nova 364 foi acionada e compareceu ao local. No entanto, quando os socorristas chegaram, o motorista já havia deixado o veículo.

Conforme relatos de pessoas que passavam pela rodovia, o homem teria seguido caminhando pela BR-364 no sentido de Jaru, chegando a pedir carona a motoristas que transitavam pelo trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente.

Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação sobre a identidade do motorista nem se ele havia sido localizado pelas equipes da PRF.