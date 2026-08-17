Acir Gurgacz lança candidatura ao senado em evento para milhares de pessoas

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 09h32

Foi dada a largada. Neste domingo, 16, aconteceu a festa de lançamento da candidatura de Acir Gurgacz ao Senado Federal por Rondônia. O evento contou com a presença de milhares de pessoas na Chácara da Eucatur em Ji-Paraná. Segundo relatos, a audiência foi maior que o esperado, e muitos apoiadores tiveram de acompanhar boa parte do evento em pé.

A animação tomou conta da plateia. Muitos lembraram, emocionados, das ações e obras de Acir Gurgacz espalhadas pelo estado durante seus dois mandatos como senador.

Houve surpresas, como o vídeo de lançamento da candidatura que mostrou Acir ainda jovem, chegando a Rondônia, no começo dos anos 80. O novo jingle da campanha, “123, é Acir Outra Vez”, embalou a festa e foi cantado em coro pelo público.

Assis Gurgacz, 85 anos, pai de Acir e pioneiro de Rondônia, acompanhou de perto a festa e se emocionou ao lembrar do trabalho e dedicação do filho por Rondônia.

No discurso, Acir falou da alegria de ter sua candidatura validada pelo TSE. O processo que impediu a participação de Acir nas últimas eleições foi anulado e o ex-senador teve decisão favorável do ministro Nunes Marques. “Justiça foi feita. Vamos em frente, por uma Rondônia mais forte”, afirmou Acir.

Acir também mencionou o desejo de “fazer de novo uma Rondônia melhor para todos. Uma Rondônia que tenha voz e seja ouvida em Brasília e no Brasil. E, juntos, nós vamos fazer isso. Vamos fazer porque amamos nosso estado, amamos nossa gente, somos trabalhadores, empreendedores e não fugimos de combater o bom combate”.

O candidato lembrou ainda que sua trajetória pessoal se confunde com a história de Rondônia: “Quando vim de Cascavel há 44 anos para começar uma vida nova aqui, recém-casado com a Ana, Rondônia tinha acabado de virar estado. Cresci junto com essa terra e conheço cada um dos nossos 52 municípios”.

Considerado “o senador da agricultura”, Acir lembrou também de sua atuação como autor de medidas que revolucionaram o estado, como a elaboração do Código Florestal de 2012, que ajudou na regularização de milhares de títulos fundiários, garantindo direito de propriedade e segurança jurídica para os agricultores rondonienses. Acir lançou propostas para modernizar a infraestrutura do estado e garantir saúde, educação e mais segurança para todos os rondonienses, da capital ao interior. O pedágio da BR-364 é outro foco do candidato, que já vem atuando, mesmo sem mandato, para baixar os valores cobrados aos motoristas.