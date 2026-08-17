Marcos Rogério inicia campanha defendendo diálogo e união para Rondônia avançar

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 10h36

A campanha de Marcos Rogério (22) ao Governo de Rondônia começou nos primeiros minutos deste domingo (16), em Ji-Paraná, sua cidade natal. Candidato pela coligação Juntos por Rondônia, formada por PL, Novo, Podemos e Mobiliza, ele participou, à meia-noite, do primeiro adesivaço da campanha, abrindo uma nova etapa de diálogo e mobilização pelo estado.

Ao lado do candidato a vice-governador, Delegado Rodrigo Camargo, Marcos Rogério chega à campanha depois de percorrer os 52 municípios, ouvir diferentes setores e reunir essas contribuições na construção de seu Plano de Governo. Para ele, a largada marca o momento de transformar esse conhecimento da realidade em ações capazes de destravar o estado e fazer as coisas funcionarem.

“Eu acredito no potencial de Rondônia. Acredito mesmo. Nosso estado pode muito mais. Temos que entender onde está a dificuldade, destravar o que está travado, encontrar caminhos e fazer o que é preciso ser feito. Porque, para avançar, não dá para ficar com o freio de mão puxado”, afirmou Marcos Rogério.

A escolha de Ji-Paraná para iniciar a campanha tem um significado especial. Foi na cidade onde nasceu que Marcos Rogério começou sua trajetória profissional e política. A agenda deste domingo no município inclui ainda o lançamento da candidatura de Bruno Scheid (PL) ao Senado, reforçando a unidade das candidaturas majoritárias do partido.

Para Marcos Rogério, diálogo e capacidade de reunir pessoas com diferentes experiências são fundamentais para construir soluções. “Foi assim que a gente juntou um time. Ideias e experiências diferentes com o mesmo propósito: trabalhar por Rondônia. Ninguém constrói nada sozinho.”

Em Porto Velho, a programação deste domingo reúne Marcos Rogério, o prefeito Léo Moraes e o deputado federal Fernando Máximo (PL), também candidato ao Senado, em ato de campanha na capital. O encontro reforça uma das marcas da campanha de Marcos Rogério: diálogo, articulação e construção de parcerias para buscar soluções e fazer Rondônia avançar.

A agenda na capital inclui ainda dois adesivaços abertos ao público: às 15h, na Avenida Farquar, em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e às 17h, no Espaço Alternativo, com a presença de Marcos Rogério e Delegado Camargo.

A largada deste domingo abre uma nova etapa de contato direto com a população. A campanha seguirá pelos municípios com a apresentação das propostas do Plano de Governo e a ampliação do diálogo com diferentes setores, tendo como eixo a união de forças e parcerias para fazer Rondônia avançar.