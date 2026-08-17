Em propaganda política, Netanyahu classifica prefeito de Nova York como inimigo

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 17/08/2026 às 11h16

A propaganda política apela para a defesa nacional de Israel como motivo para o público israelense votar em Netanyahu e marca uma intensificação da campanha do premiê rumo à reeleição. A eleição está marcada para 27 de outubro.

Leia mais abaixo por que cada um deles foi destacado como inimigo do governo Netanyahu:

Propaganda política do governo Netanyahu mostra autoridades tidas como inimigas de Israel, sendo (da esquerda para a direita) Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irã, Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, Recep Erdogan, presidente da Turquia, e Naim Qassem, chefe do Hezbollah. — Foto: Reprodução/Benjamin Netanyahu no X

Khamenei

Mojtaba Khamenei foi eleito em março para suceder o pai, Ali, no cargo de líder supremo do Irã após ele ter sido morto em bombardeios conjuntos dos EUA e de Israel em território iraniano em 28 de fevereiro. O ataque deu início à guerra no Oriente Médio, que dura quase seis meses sem previsão de terminar.

Naim Qassem

Naim Qassem é o chefe político do Hezbollah, grupo terrorista libanês com quem Israel está em guerra desde 2023. Esse conflito, por sua vez, iniciou por conta da guerra na Faixa de Gaza.

Erdogan

O presidente turco é um adversário político de longa data de Netanyahu. A rivalidade entre os dois fez com que a Turquia —que fica metade na Europa e metade na Ásia— se tornasse um dos principais adversários de Israel no Oriente Médio.

Mamdani

Mamdani anunciou nas últimas semanas que Netanyahu não é bem-vindo em Nova York e que gostaria de prender o premiê israelense caso ele visitasse a cidade, porém depois disse não ter o poder para isso. Netanyahu tem planos para ir à Assembleia Geral da ONU, na maior cidade dos EUA, em setembro.