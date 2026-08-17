Ieda Chaves participa de mega adesivaço em Porto Velho e conversa com populares

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 11h06

A deputada estadual Ieda Chaves, candidata à reeleição (44.123), participou do mega adesivaço da coligação "Rondônia com a Força do Trabalho e da União" (Republicanos/Federação União Progressista - União Brasil/PP), realizado em um espaço de eventos na Avenida Mamoré, em Porto Velho. O evento, neste domingo (16), marcou a largada oficial da campanha da parlamentar.

"Eu vim aqui para encontrar centenas de pessoas. Elas foram convidadas e mostraram que você se identifica com a nossa causa, que confia na gente para estar à frente, por mais quatro anos, das causas em que acreditamos e que nos apoia. Começamos com o adesivaço, e agora a nossa campanha está nas ruas e também nas redes", declarou.

Quem chegou cedo para adesivar seu carro com o nome de Ieda Chaves foi Zenaide Oliveira, moradora do bairro Três Marias, que passou a circular pela capital levando a mensagem a quem encontra o veículo pelas ruas.

"Adesivei meu carro por uma causa, pela causa animal, porque eu gosto muito e sou protetora voluntária. Agora posso mostrar aos amigos, aos colegas e aos amantes da causa animal que ela nos representa", afirma Zenaide.

Reconhecimento

Na avaliação dela, a parlamentar é a única representante de Porto Velho com atuação efetiva no tema. "É a única deputada, a única parlamentar que está representando Porto Velho como tem que ser. Por isso, estou levando o nome dela aos quatro cantos de Porto Velho e vou continuar", completou. Para Zenaide, o gesto de adesivar o carro é a forma de devolver, nas ruas, a visibilidade que a causa ganhou dentro da Assembleia Legislativa de Rondônia.