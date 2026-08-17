Campanha de Marcos Rogério ganha as ruas de Porto Velho com adesivaço

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 10h47

A campanha de Marcos Rogério (PL), candidato 22 ao Governo de Rondônia, movimentou Porto Velho neste domingo (16) com adesivaços realizados na região da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e no Espaço Alternativo. As atividades reuniram apoiadores e lideranças políticas em dois pontos de grande circulação da capital.

Marcos Rogério participou da mobilização ao lado do candidato a vice-governador, Delegado Rodrigo Camargo (Podemos), do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), e do deputado federal Fernando Máximo (PL), candidato ao Senado. O grupo acompanhou o movimento e conversou com apoiadores durante os atos.

Na Avenida Farquar, em frente ao complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a movimentação começou às 15h. Depois, a campanha seguiu para o Espaço Alternativo, onde foi realizado o segundo adesivaço.

Marcos Rogério afirmou que inicia a campanha com disposição para trabalhar e buscar soluções para os problemas do estado.

“Eu nunca gostei de olhar para um problema e aceitar que é assim mesmo. Temos que entender onde está a dificuldade, destravar o que está travado, encontrar caminhos e fazer o que é preciso ser feito”, afirmou.

Com bandeiras, adesivos e materiais da campanha, apoiadores acompanharam Marcos Rogério durante as atividades, que marcaram a presença da candidatura nas ruas da capital neste primeiro domingo do período eleitoral.