SINTERO realiza Assembleia Geral Extraordinária em Ji-Paraná  e define Comissão Eleitoral responsável pelas eleições sindicais de 2026

Por Camila Pinheiro

Publicada em 17/08/2026 às 11h25

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) realizou, na manhã desta sexta-feira (14), Assembleia Geral Extraordinária na sede da Regional Rio Machado, em Ji-Paraná. A reunião teve início às 9h30, em segunda chamada, e contou com a participação de representantes das regionais do sindicato.

A abertura dos trabalhos foi conduzida pela presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, que realizou a conferência da presença dos representantes e deu início à pauta da assembleia.

O assunto em pauta foi a formação e eleição da Comissão Eleitoral, que será responsável pela condução das eleições sindicais do ano de 2026. Durante a assembleia, foram apresentados os critérios para composição da comissão, formada por oito membros titulares e três suplentes, além da necessidade de garantir a paridade entre homens e mulheres.

Uma chapa única se apresentou, sendo submetida à apreciação dos presentes e aprovada pela ampla maioria dos votos, ficando oficialmente constituída e empossada a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo das eleições do SINTERO em 2026.

A realização da Assembleia Geral Extraordinária demonstrou compromisso do SINTERO com a participação democrática da categoria, a transparência e a organização do processo eleitoral que definirá a próxima direção da entidade.