Hildon Chaves reúne apoiadores e lança campanha em adesivaço histórico

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 10h44

Centenas de simpatizantes da campanha de Hildon Chaves participaram do adesivaço na manhã deste domingo (16), na Vila Privilege, na Lagoinha, em Porto Velho. O evento marcou a abertura oficial da campanha do candidato da Federação União Progressistas ao Governo de Rondônia. A ação, batizada de “Rondônia com a força do trabalho e da União”, reuniu os candidatos da federação de partidos ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado.

Logo cedo, Hildon e a esposa Ieda Chaves, candidata a deputada federal, receberam os correligionários e a população, ajudaram a adesivar os veículos e tiraram muitas fotos com eleitores, ao lado da candidata do União Brasil ao Senado, Mariana Carvalho, e do marido e vice-presidente estadual do partido, Mauricio Carvalho, candidato a deputado federal.

No interior do Estado, o candidato a vice-governador, Cirone Deiró, promoveu um adesivaço nas principais ruas e avenidas de Cacoal, ao lado da esposa e candidata a deputada estadual, Noeli Deiró. O evento, que teve o objetivo de marcar o início do período oficial da campanha, prosseguiu na parte da tarde no Espaço Alternativo de Ariquemes e na Praça Genivaldo Nunes, em Vilhena. A candidata do Progressistas ao Senado, Silvia Cristina, e o candidato do partido a deputado estadual, Ismael Crispin, percorreram vários municípios do Estado e inauguraram comitês de campanha pelo interior.

“É um momento de muita alegria e grande satisfação por podermos reunir os amigos e apoiadores da nossa campanha, homens e mulheres de bem do nosso Estado, pessoas que estão conosco para somar, por acreditarem em nosso projeto de governo”, declarou Hildon. “Ao contrário de outros candidatos, não somos apoiados nem pelo Governo do Estado, nem pela prefeitura da capital, porque acima de tudo, não temos nenhum compromisso com os poderosos nem rabo preso com ninguém, nosso compromisso é com a população”, finalizou.