Governo Trump anuncia produção acelerada de US$ 23 bilhões em novos mísseis Tomahawk

Por G1

Publicada em 17/08/2026 às 11h11

Míssil Tomahawk sendo disparado do destróier USS Thomas Hudner durante a guerra do Irã em março de 2026. — Foto: Divulgação/Marinha dos Estados Unidos

O governo Trump anunciou nesta segunda-feira (17) a produção "acelerada" de centenas de novos mísseis Tomahawk, de longo alcance e alta precisão, em meio a uma escassez de projéteis ofensivos e defensivos por conta da guerra do Irã.

A produção dos projéteis foi formalizada em um contrato "histórico" de US$ 22,9 bilhões (cerca de R$ 119 bilhões) com a empresa Raytheon, especializada nos armamentos militares, segundo o Departamento de Guerra norte-americano.

Em comunicado, o órgão disse que o contrato acelerará a produção do míssil Tomahawk e chamou a arma de "essencial para ataques de longo alcance e para dissuadir agressões e proteger o território nacional" dos EUA.

A Raytheon afirmou nesta segunda que o contrato com o governo dos EUA terá duração de sete anos e permitirá aumentar a produção anual de Tomahawk para mais de 1.000 mísseis. Atualmente, a empresa produz apenas 60 deles por ano. A empresa afirmou que triplicou a quantidade de projéteis entregues no 1º semestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.