UBS Gebaldo realiza encontro com gestantes e puérperas de Espigão do Oeste

Por ASSESSORIA

Publicada em 17/08/2026 às 09h51

A primeira vez que você segura seu filho nos braços, o mundo inteiro cabe na palma da sua mão. Esse momento transforma tudo: o medo vira coragem, a dúvida vira instinto, e uma vida inteira recém começa.

No dia 19 de agosto, a partir das 18 horas, a UBS Gebaldo dos Reis abre suas portas para um encontro especial, pensado para gestantes e puérperas de Espigão d'Oeste. Será uma tarde de grande troca de informações e experiências, onde cada relato se transforma em acolhimento, cada pergunta encontra escuta, e cada mulher descobre que não está sozinha nessa caminhada.

A médica Gabriela e o psicólogo Paulo conduzem palestras que unem cuidado clínico e bem-estar emocional, porque a saúde da mulher vai muito além do corpo: passa pela mente, pelo coração e pela rede de apoio que se constrói ao redor de cada mãe.

Cada gesto de cuidado que chega ao Espigãoense é uma semente plantada no presente que floresce no futuro das famílias do nosso município. Quando a cidade cuida de quem dá vida, todo mundo colhe os frutos.

Onde: UBS Gebaldo dos Reis

Quando: 19 de agosto, às 18 horas

Para quem: Gestantes e puérperas

Venha participar, trazer sua história, compartilhar sua jornada e fortalecer essa rede de cuidado que é, acima de tudo, uma rede de amor. Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.